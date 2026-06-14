【クロスワードクイズ】1分でストレス解消！ □に入るひらがなは？ ヘルシーな食材がヒント
思考のスイッチをふと切り替えたい瞬間に、言葉の連想を楽しんでみませんか？ 使い慣れた日本語もパズルで楽しむと、意外なひらめきが得られるものです。今回は、ヘルシーな食材や、日常の人間関係に関わる言葉をテーマに用意しました。
・横の並び：こ ＋ □ ＋ さ ＋ □
・縦の並び（左）：と ＋ □ ＋ ふ
・縦の並び（右）：だ ＋ □ ＋ ず
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▼解説
・とうふ（豆腐）
・だいず（大豆）
・こうさい（交際／光彩）
正解は「う」と「い」の2文字でした。縦のラインでは、食卓でおなじみの「とうふ（豆腐）」と、その原料である「だいず（大豆）」が完成します。横のラインは、人と人とのお付き合いを指す「こうさい（交際）」や、鮮やかな輝きを意味する「こうさい（光彩）」が入ります。
関連のある言葉が並んでいると、連鎖的に正解が浮かびやすくなるのがクロスワードの面白いところですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・横の並び：こ ＋ □ ＋ さ ＋ □
・縦の並び（左）：と ＋ □ ＋ ふ
・縦の並び（右）：だ ＋ □ ＋ ず
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正解：「う」と「い」正解は「う」と「い」でした。
▼解説
・とうふ（豆腐）
・だいず（大豆）
・こうさい（交際／光彩）
正解は「う」と「い」の2文字でした。縦のラインでは、食卓でおなじみの「とうふ（豆腐）」と、その原料である「だいず（大豆）」が完成します。横のラインは、人と人とのお付き合いを指す「こうさい（交際）」や、鮮やかな輝きを意味する「こうさい（光彩）」が入ります。
関連のある言葉が並んでいると、連鎖的に正解が浮かびやすくなるのがクロスワードの面白いところですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)