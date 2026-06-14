「楽天０−２広島」（１３日、楽天モバイル最強パーク）

広島が五回２死から坂倉、エレフリス・モンテロ内野手の連続二塁打で追加点を挙げた。

強烈な打球があっという間に中堅フェンス手前まで飛んでいく。モンテロは巨体を揺らして、二塁に到達すると、ベンチに向かって小さくガッツポーズ。試合後は開口一番、「勝ったから何も言うことないよ」と、連敗ストップの余韻を味わうように言葉を並べた。

１点リードの五回だ。２死から坂倉が左翼への二塁打で出塁。「坂倉がチャンスをつくってくれた。なんとか１点欲しいと思って積極的に甘い球を狙っていた」と集中力を高めて早川と対峙（たいじ）した。カウント１−１から１４１キロの直球をはじき返すと、中堅・辰己の頭上を超え、フェンス手前でワンバウンド。貴重な追加点となる適時二塁打で今季２３打点目をマークした。

“左キラー”ぶりを光らせている。この日は左腕の早川から３打数２安打で、今季左投手に対しては、打率・３２２、５本塁打の好成績。「左投手に対しては（球筋が）見やすい。それで結果が残ってると思う」と好調の要因を分析した。対右投手は打率・１７０、１本塁打とまだまだ物足りないが、一歩間違えれば長打を予感させる鋭いスイングで、相手バッテリーにプレッシャーを与え続けている。

チームは連敗を脱出。モンテロは、充実の表情でバスに乗り込んだ。チーム思いのドミニカンが、勝利に導く快音を響かせていく。