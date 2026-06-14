家族のために働き方を変えたはずなのに、その選択がかえって自分を苦しめることがあります。特に「家にいるなら家事は完璧にできるはず」という無言の期待は、ときに家族の善意を超えた重圧になります。



【漫画】グルメ気取りの夫が、評論家みたいに妻の料理にケチをつけてくる…！（全編を読む）

愛知県在住のMさん（40代）は、上の子の中学受験をきっかけにフルタイム勤務を辞め、在宅中心のパート勤務へ切り替えました。子どもの学習サポートを優先するための決断でしたが、そのタイミングで夫の態度が大きく変わったといいます。



「家にいるなら、もっと丁寧に作れるよね？」から始まった

Mさんの夫はもともと食にうるさい人でした。外食には強いこだわりがあり、旅先でも空腹時でも、必ずグルメサイトの評価を確認してから入店するタイプです。 テレビの料理番組やグルメ番組も好きで、テレビを見ながら「これは火加減が違う」「ここへ食べに行こう」と語るようなタイプだったそうです。



ただ、Mさんがフルタイムで働いていた頃は、食事について細かく口を出すことはありませんでした。忙しい中で食事を作ってくれているという遠慮があったのかもしれません。しかし、Mさんが在宅中心の生活になった途端、その遠慮は消えました。



「家にいるなら、もっと丁寧に作れるよね？」



夫のその一言から、Mさんは毎日のように料理を品定めされるようになりました。



毎食後に始まる「答え合わせ」

異変を感じたのは、夕食の後でした。 夫はスマホで料理名を検索し、「本来はここでバターを加えるんだよ」「この工程が抜けているのでは？」とレシピを見ながら指摘してくるようになりました。



最初は「アドバイス」のつもりだったのかもしれません。ですが、それは次第に答え合わせのようになっていきました。



「今日の煮物、味は悪くないけど、だしが浅い」

「このスープ、ちゃんと鶏ガラから取った？スープの素使ってるよね？」

「冷凍野菜は食感が落ちるからやめたほうがいい」



食べ終わった後に毎回講評される食卓は、もはや団らんの場ではありませんでした。Mさんは、「食事の時間が近づくと胃が痛くなるようになった」と話します。



こだわりが家庭を追い詰める

夫の要求はどんどん厳しくなりました。



冷凍食材は禁止。

化学調味料は禁止。

細粒のだしの素も禁止。

いりこと昆布で毎回だしを取り、スープは鶏ガラから自作。



「おいしいものを食べたい」という気持ちは理解できても、それを毎日の家庭料理に求められるのは別問題です。しかも夫自身も、休みの日に気が向けば料理をします。



Mさんが「そこまで求めるなら自分で作ってほしい」と伝えたこともあり、様々な調味料や高級食材をそろえ、時間をかけてこだわりのラーメンを作ることもあったそうです。



ただし普段は、料理はMさんが担うのが当然という態度で、食卓では評論家のように評価を下すのです。 その瞬間、Mさんは「自分は家族ではなく、料理担当として見られている」と感じたといいます。



家事へのこだわりは、一歩間違えると相手への過剰な管理になりかねません。 そして品質管理が過剰になると、それは相手への信頼ではなく監視になります。



完璧な料理より、安心して食べられる食卓が大切

家庭料理はレストランではありません。毎日の食事に必要なのは、完璧な味ではなく、無理なく続けられることです。



手間をかければおいしくなるのは事実ですが、その手間を当然のように要求されれば、料理は愛情ではなく義務になります。



Mさんは「仕事を辞めたことで家族のために時間を使えると思っていたのに、むしろ家にいることで評価される場面が増えた」と振り返ります。



「家にいるのだからもっとできるはず。」その期待が、相手を静かに追い詰めることがあります。食卓に必要なのは、完璧な一皿ではありません。作る人が責められず、安心して「いただきます」が言える空気です。



もし毎日の食事に採点が入り始めたら、それは料理の問題ではなく、家庭の関係性の問題なのかもしれません。



（まいどなニュース特約・松波 穂乃圭）