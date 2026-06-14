タレントの三上悠亜（32）が14日までに自身のインスタグラムを更新。薄ピンク＆ブラウンの浴衣姿を披露した。

「可愛すぎる浴衣作りました 今年も @dress_sugar さんとMISTREASSのコラボで浴衣を2型作らせていただきました」と報告。

薄ピンク＆ブラウンの2パターンの浴衣姿の写真をアップし「夏らしい水彩花柄の薄ピンク浴衣とガーリーにも大人っぽくも着れるブラウン浴衣 どっちも被らないし花火大会の主役になれるよ @dress_sugar さんで発売中です」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「なんでそんなに可愛いんですか！」「とても可愛らしくて似合ってるよ」「めっちゃ可愛い」「綺麗で素敵です」「カワイイ」「浴衣姿可愛くて魅力的です」「夏の妖精さん」などの声が寄せられている。

三上は、SKE48の元メンバーで、現在はタレント活動のほか、インフルエンサーやアパレルブランド「ミストレアス（MISTREASS）」のプロデューサーなど多方面で活躍中。愛知県出身で、身長1メートル59、血液型はA。