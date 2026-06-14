「ひどいことを伝えた」“無言”でチームを去った前主将・遠藤航…森保監督が“非情の宣告”に異例の謝罪「多くの方々を傷つけるようなことをしてしまい…」

「ひどいことを伝えた」“無言”でチームを去った前主将・遠藤航…森保監督が“非情の宣告”に異例の謝罪「多くの方々を傷つけるようなことをしてしまい…」