『豊臣兄弟！』第23回 “半兵衛”菅田将暉、ある思惑を胸に長浜へ
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第23回「さらば半兵衛」が14日の今夜放送される。
【写真】対峙する村重（トータス松本）と官兵衛（倉悠貴）第23回「さらば半兵衛」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第23回「さらば半兵衛」あらすじ】
荒木村重（トータス松本）が謀反を起こした。独断で村重の説得に向かった官兵衛（倉悠貴）は、捕らわれの身となってしまう。
官兵衛が裏切ったという噂が流れる中、信長（小栗旬）から、長浜で寧々（浜辺美波）が預かっている官兵衛の子を始末しろという命令が下される。半兵衛（菅田将暉）は、ためらう秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）に、幼い命を救う策を提案。しかし差配を任され長浜へ向かう半兵衛の胸には別の思惑があった。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
【写真】対峙する村重（トータス松本）と官兵衛（倉悠貴）第23回「さらば半兵衛」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
荒木村重（トータス松本）が謀反を起こした。独断で村重の説得に向かった官兵衛（倉悠貴）は、捕らわれの身となってしまう。
官兵衛が裏切ったという噂が流れる中、信長（小栗旬）から、長浜で寧々（浜辺美波）が預かっている官兵衛の子を始末しろという命令が下される。半兵衛（菅田将暉）は、ためらう秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）に、幼い命を救う策を提案。しかし差配を任され長浜へ向かう半兵衛の胸には別の思惑があった。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。