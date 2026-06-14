日本代表、ダラススタジアムのピッチコンディションを確認…収容人数7万人の巨大スタジアムに興味津々
日本代表は13日、FIFAワールドカップ2026 オランダ代表戦に向け、会場のダラススタジアム（アメリカ）でスタジアムファミリアライゼーションを行った。
スタジアムファミリアライゼーションとは、いわゆる試合会場の下見のこと。試合前日の公式練習を同スタジアムで行うことができないため、日本代表は午前の練習後にバスでスタジアムに移動。選手たちはピッチコンディションやボールのはね方をチェック。収容人数70,649人の巨大スタジアムを見渡し、自身のスマートフォンで撮影していた。
オランダとのグループステージ第1戦は、6月15日（月）日本時間5時キックオフ。NHK総合、BSプレミアム4Kで全国生中継、NHK ONEとDAZNでライブ配信される。
スタジアムファミリアライゼーションとは、いわゆる試合会場の下見のこと。試合前日の公式練習を同スタジアムで行うことができないため、日本代表は午前の練習後にバスでスタジアムに移動。選手たちはピッチコンディションやボールのはね方をチェック。収容人数70,649人の巨大スタジアムを見渡し、自身のスマートフォンで撮影していた。
オランダとのグループステージ第1戦は、6月15日（月）日本時間5時キックオフ。NHK総合、BSプレミアム4Kで全国生中継、NHK ONEとDAZNでライブ配信される。