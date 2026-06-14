「オリックス３−６阪神」（１３日、京セラドーム大阪）

鋭い一撃が合図だ。いきなりの快音で重苦しい空気を払拭。阪神・森下翔太外野手が連敗ストップを導いた。

「連敗を止められたことが一番だと思うんで、良かったなと思います」

まずは初回２死で迎えた第１打席だ。初球の外角低めスライダーを豪快に空振り。２球目の同じ球は逃さなかった。バットの先ながら、三塁線を破る二塁打をマーク。続く佐藤輝の適時二塁打で先制のホームを踏んだ。

２−０の六回先頭では、２ボールから甘くなったツーシームを強振し、左中間真っ二つの二塁打。その後、熊谷の適時打で生還した。身長２１３センチのジェリーに対しても「そこはあんまり気にせず。しっかり自分のスイングすることを意識した結果」と苦にはせず。四回には四球で出塁すると、大山の犠飛で三塁からタッチアップし貴重な追加点をもぎとった。

この一戦では、６日・楽天戦（甲子園）で退場処分を宣告された真鍋審判員が責任審判を務めており、初回の左翼守備に就く際、軽くあいさつを交わす場面もあった。２戦連続マルチ安打に３得点と心を晴らす活躍。背番号１が起点となり、藤川監督が開幕からキーポイントに挙げてきた中軸が効果的に機能した。

ただ、「引き続きやっていかないといけないんで、今日だけじゃなくて。またクリーンアップで点を取れるように」と満足はせず。この白星を、再進撃のきっかけとする。