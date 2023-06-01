アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が大詰めを迎えています。仲介国パキスタンの首相は13日、「最終合意が今後24時間以内に行われる見込みだ」と述べました。

パキスタンのシャリフ首相は13日、自身のSNSで、アメリカとイランについて、「最終合意が今後24時間以内に行われる見込みのため、パキスタンは、電子署名による和平合意の準備をしている」と述べました。

シャリフ氏は、「この歴史的な和平合意が、永続的な平和のための強固な基盤となることを確信している」としています。

また、イラン国営放送は13日、イラン外務省の報道官が「署名は日曜日でないものの、今後数日中に覚書に署名する可能性は否定できない」と述べたと報じました。

これまでに、トランプ政権の高官も「数日以内に覚書に署名することを想定している」と言及しており、覚書の署名が数日以内に行われる可能性があります。

覚書の内容として、トランプ政権の高官は、ホルムズ海峡の開放や、イランの核開発計画の解体などが含まれていると主張しています。

また、イランの高濃縮ウランの廃棄方法などの具体的な手順については、覚書の締結後の協議で決めていくとしています。

一方、核開発問題について、イランのアラグチ外相は議論を先送りし、覚書が締結された後の60日間の交渉期間で協議をすると述べました。

さらに、ホルムズ海峡の管理について、「以前と同じようにはならない」と強調し、イラン側は、船舶が通航する際に課金できる合意を主張していて、合意に向けた詰めの協議が行われているとみられます。