いきなりブラジルとのビッグマッチ…モロッコは準備万端「恐れる必要はない」「必要な自信を持っている」
モロッコ代表のモハメド・ワハビ監督が12日、北中米ワールドカップ初戦のブラジル代表戦に向けた前日会見に出席して「良い感覚がある」と前向きに試合を見据えた。アメリカ『NBCニュース』などが伝えている。
今大会のグループリーグ最注目カードとも言えるビッグマッチ。前回大会でアフリカ勢史上初の4強入りを果たしたモロッコが、初戦で王国・ブラジルと激突する。
ワハビ監督は大一番を前に「ブラジルは(モロッコを)恐れていないし、我々も恐れていない」と力を込め、物怖じすることなく戦う姿勢を強調した。前回大会の躍進もあって強豪国と見られている立場を自覚しながら、今大会も好成績を収めてそうした立ち位置を維持していく考え。「今やブラジルを恐れる必要はない。我々には我々の原則と価値観がある。そして、誰のために戦っているのかを知っている」と続けて、モロッコ国民に勝利をもたらせるように意気込んだ。
その上で指揮官は敵将のカルロ・アンチェロッティ監督について「彼の本はすべて読んだ。秘密は全部知っているから有利かもしれないね」とジョークを飛ばし、綿密に分析していることを示しながら「全員が良い状態にあり、プレーする準備はできている」と万全の用意ができていることを伝えた。
キャプテンのDFアクラフ・ハキミも「優勝候補はいない」とキッパリと話し、ブラジルに正面からぶつかっていく構え。「力強いパフォーマンスを発揮するために必要な自信を持っている」と胸を張って初戦を見据えた。
今大会のグループリーグ最注目カードとも言えるビッグマッチ。前回大会でアフリカ勢史上初の4強入りを果たしたモロッコが、初戦で王国・ブラジルと激突する。
ワハビ監督は大一番を前に「ブラジルは(モロッコを)恐れていないし、我々も恐れていない」と力を込め、物怖じすることなく戦う姿勢を強調した。前回大会の躍進もあって強豪国と見られている立場を自覚しながら、今大会も好成績を収めてそうした立ち位置を維持していく考え。「今やブラジルを恐れる必要はない。我々には我々の原則と価値観がある。そして、誰のために戦っているのかを知っている」と続けて、モロッコ国民に勝利をもたらせるように意気込んだ。
キャプテンのDFアクラフ・ハキミも「優勝候補はいない」とキッパリと話し、ブラジルに正面からぶつかっていく構え。「力強いパフォーマンスを発揮するために必要な自信を持っている」と胸を張って初戦を見据えた。