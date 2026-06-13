【MAJ2026】最優秀アーティスト賞はMrs. GREEN APPLE 2年連続の快挙達成に「報われてうれしいです」【主要6部門 受賞一覧掲載】
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』グランドセレモニーが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、最優秀アーティスト賞にMrs. GREEN APPLEが選出された。昨年の第1回に続いて2年連続の受賞という快挙を達成した。
【写真多数】レカペに和装スタイルで登場したMrs. GREEN APPLE
ミセスは今回、『最優秀アーティスト賞』『最優秀アルバム賞』『最優秀J-POP楽曲賞』の主要3部門を含む計8部門にノミネート。大森元貴は受賞を受け、「昨年に続いての最優秀アーティスト賞、本当にうれしく思います」と喜びをあらわに。続けて「16歳のときに組んだMrs. GREEN APPLE。われわれはバンドで、今でもずっと一人で粛々と曲を孤独になりながら作って、みんなと一緒にミセスの曲になっています。報われてうれしいです。ありがとうございます！」とこれまでの苦悩を明かしながら、しみじみと語った。
ミセスは今回、レッドカーペットイベントのサプライズ登場に続き、第2部の開幕を飾るパフォーマンスアーティストも務め、楽曲「クスシキ」を昨年の会場となった京都・平安神宮の映像を交えて披露した。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。
【Mrs. GREEN APPLEの主な記録 ※クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付現在）】
■オリコン年間ランキング
・オリコン年間ランキング 2025 アーティスト別セールス部門 デジタルランキング 1位
■オリコンストリーミングランキング
・オリコン史上初のストリーミング総再生数100億回突破 【6/15付現在、アーティスト総再生数138億7134.7万回（13,871,346,985回）】
→ストリーミング累積再生数1億回突破作品32作 全アーティスト最多
→『ライラック』は男性アーティスト最速で累積再生数9億回突破 ※2026/3/9付
【『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』主要6部門ノミネート（★が最優秀）】
■最優秀アーティスト賞
・藤井 風
・HANA
★Mrs. GREEN APPLE
・サカナクション
・米津玄師
■最優秀楽曲賞
・『Blue Jeans』HANA
・『IRIS OUT』米津玄師
★『怪獣』サカナクション
・『革命道中』アイナ・ジ・エンド
・『好きすぎて滅!』M!LK
■最優秀アルバム賞
・『10』Mrs. GREEN APPLE
・『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』V.A
・『Gen』星野源
★『Prema』藤井 風
・『THANK YOU SO MUCH』サザンオールスターズ
■最優秀ニュー・アーティスト賞
・CANDY TUNE
★HANA
・luv
・STARGLOW
・ブランデー戦記
■Best Global Hit From Japan
★「HYPNOTIZE」XG
・「IRIS OUT」米津玄師
・「JANE DOE」米津玄師、宇多田ヒカル
・「ReawakeR(feat. Felix of Stray Kids) 」LiSA
・「うっせぇわ」Ado
■最優秀アジア楽曲賞
・【Indonesia】「Tabola Bale」Silet Open Up
・【Philippines】「Multo」Cup of Joe
・【South Korea】 「Dash」PLAVE
・【South Korea】 「Drowning」WOODZ
★【South Korea】 「Golden」HUNTR/X
【写真多数】レカペに和装スタイルで登場したMrs. GREEN APPLE
ミセスは今回、『最優秀アーティスト賞』『最優秀アルバム賞』『最優秀J-POP楽曲賞』の主要3部門を含む計8部門にノミネート。大森元貴は受賞を受け、「昨年に続いての最優秀アーティスト賞、本当にうれしく思います」と喜びをあらわに。続けて「16歳のときに組んだMrs. GREEN APPLE。われわれはバンドで、今でもずっと一人で粛々と曲を孤独になりながら作って、みんなと一緒にミセスの曲になっています。報われてうれしいです。ありがとうございます！」とこれまでの苦悩を明かしながら、しみじみと語った。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。
【Mrs. GREEN APPLEの主な記録 ※クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付現在）】
■オリコン年間ランキング
・オリコン年間ランキング 2025 アーティスト別セールス部門 デジタルランキング 1位
■オリコンストリーミングランキング
・オリコン史上初のストリーミング総再生数100億回突破 【6/15付現在、アーティスト総再生数138億7134.7万回（13,871,346,985回）】
→ストリーミング累積再生数1億回突破作品32作 全アーティスト最多
→『ライラック』は男性アーティスト最速で累積再生数9億回突破 ※2026/3/9付
【『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』主要6部門ノミネート（★が最優秀）】
■最優秀アーティスト賞
・藤井 風
・HANA
★Mrs. GREEN APPLE
・サカナクション
・米津玄師
■最優秀楽曲賞
・『Blue Jeans』HANA
・『IRIS OUT』米津玄師
★『怪獣』サカナクション
・『革命道中』アイナ・ジ・エンド
・『好きすぎて滅!』M!LK
■最優秀アルバム賞
・『10』Mrs. GREEN APPLE
・『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』V.A
・『Gen』星野源
★『Prema』藤井 風
・『THANK YOU SO MUCH』サザンオールスターズ
■最優秀ニュー・アーティスト賞
・CANDY TUNE
★HANA
・luv
・STARGLOW
・ブランデー戦記
■Best Global Hit From Japan
★「HYPNOTIZE」XG
・「IRIS OUT」米津玄師
・「JANE DOE」米津玄師、宇多田ヒカル
・「ReawakeR(feat. Felix of Stray Kids) 」LiSA
・「うっせぇわ」Ado
■最優秀アジア楽曲賞
・【Indonesia】「Tabola Bale」Silet Open Up
・【Philippines】「Multo」Cup of Joe
・【South Korea】 「Dash」PLAVE
・【South Korea】 「Drowning」WOODZ
★【South Korea】 「Golden」HUNTR/X