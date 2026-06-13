【MAJ2026】最優秀楽曲賞はサカナクションの『怪獣』
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』グランドセレモニーが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、最優秀楽曲賞にサカナクションの『怪獣』が選出された。
【ソロ写真】真っ白衣装にサングラス姿の山口一郎
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
最優秀楽曲賞には、『Blue Jeans』HANA、『IRIS OUT』米津玄師、『怪獣』サカナクション、『革命道中』アイナ・ジ・エンド、『好きすぎて滅!』M!LKがノミネートされていた。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。
【サカナクション『怪獣』の主な記録】
■オリコンストリーミングランキング
オリコン週間ストリーミングランキング 最高2位 通算12週TOP5入り
累積再生数3億2177.1万回（321,771,453回）
■オリコンデジタルシングル（単曲）ランキング
オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング 1位 ※2025/3/3付
※クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付現在）
【ソロ写真】真っ白衣装にサングラス姿の山口一郎
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。
【サカナクション『怪獣』の主な記録】
■オリコンストリーミングランキング
オリコン週間ストリーミングランキング 最高2位 通算12週TOP5入り
累積再生数3億2177.1万回（321,771,453回）
■オリコンデジタルシングル（単曲）ランキング
オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング 1位 ※2025/3/3付
※クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付現在）