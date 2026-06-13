＜義実家でのマナー違反？＞義家族との食事で、早く食べ終えて片付けたら怒られた。早食いは悪いこと？
食事のペースは人それぞれです。だからこそ他人と食事をする場面では、ペースを合わせるべきか悩んだことがあるママもいるかもしれません。今回は義家族との食事の場で、「食べるのが早い」と義父に指摘されたママからの投稿です。投稿者さんは10分ほどで食べ終わり、「ごちそうさまでした」と食器を下げたそうです。
『義父に「まだ周りは食べているでしょう。もう少し周りのペースに合わせて、食べるスピードを考えないと」と言われました。旦那や義母はかばってくれましたが、義父は「久しぶりにみんなで集まってるのに、パパッと食べて席を立たれると、普通の人ならイヤな気持ちになるよ」と譲りませんでした。私はのんびり食べる方が迷惑だと思うのですが、みなさんの率直な意見を教えてください』
早食いでも気にならない人たちの意見
『イヤな気持ちになるかは人それぞれ。そこを勘違いしないでほしいし、食事の席でご飯がまずくなるような発言はやめてほしいね』
『人の皿まで下げたり、台ふきんでテーブルを拭き出したらイヤだけど、自分の分だけなら気にならない。そういうことをわざわざ言う義父の方がイヤだ』
『息子は仕事柄、早食い。私は普通。旦那は遅い。人の食べるスピードを気にしたことがない』
投稿者さんに共感するママの声です。たしかにイヤな気持ちになるかは人それぞれかもしれませんね。ただ家庭内での食事ではそれでよくても、親戚を含めた大人数での会食の席ではどうでしょうか。
義父の怒りの原因は、早食いではなく……
『早食い自体は気にならない。けれど、会食は食事だけではなくコミュニケーションが目的。だからひとりだけ早く食べて席を外すのは、周りが失礼と感じてもおかしくない』
『早食いは気にならない。でも、席を立ったことは私の感覚ではマナー違反だと思う』
『育ってきた環境によると思うけれど、食事もコミュニケーションの一環と思っている人もいる。さっと席を立たれたら、この人は自分と一緒にいたくないんだなと感じるかもね』
今回投稿者さんは、早食いがいいか悪いかという疑問をママたちに投げかけました。しかし、多くのママのコメントに共通していたのは、「問題点は早食いかどうかではなく、投稿者さんが席を立ったことにある」という指摘でした。会食の目的は、ご飯を食べることだけではなく、久しぶりに会う親族とゆっくりコミュニケーションを取ることでもあるのではないでしょうか。投稿者さんの行動は、それを早く切り上げる行為とも取れます。旦那さんが早食いという人からは「旦那が会食の場でも先に席を立ってしまうので、その場がシラけてしまう」といったコメントもありました。席を立つことで、気づかないうちに空気を壊してしまうこともあるようですね。
早食いの人たち、食べ終わった後は何している？
普段早食いのママたちは、どうしているのでしょうか。早食いであることを自認するママからコメントが寄せられました。
『周りに合わせて食べ進めるようにしている。先に食べ終わって片付けて待たれることは、「さっさと食べろよ」と言われてるみたいでイヤな人もいると思うよ』
『私も早食いだから、気持ちはよくわかる！ でも食事会では席を立つのはガマンするかな。おつまみとかを食べて、しばらく会話に参加するよ』
『食べ終わってもその場に留まって楽しく会話に参加していれば、早食い自体に不満は持たれないよ』
早食いのママたちは、会食の席では周りを気にしながら食べている様子です。周りと食べるスピードを合わせることが一番かもしれませんが、早く食べ終わったとしても、その場に留まり会話に参加していれば、そこまで周りの人は気にならないのではないでしょうか。
「食べ終えたらすぐ片付けるのがマナー」だったので…
最終的に投稿者さんは、「みなさんの意見を読んで反省しました」と綴っていました。投稿者さんの実家では「食べ終えた人から片付けるのがマナー」と教えられており、周りのスピードに合わせることをしてこなかったのだそう。さらにお子さんにも同じように教育していたため、今回の件を機に、これからは義実家のマナーに合わせることに決めたようです。義父に対しても、「失礼なことをしてしまいました」と認識を改めたようでした。
今回は早食いはいいか悪いか、との投稿でしたが、根本にあったのは会食時という普段とは違う場面でどう対応するかの問題でした。ここで気がついた投稿者さんは、これから義実家とよりよい関係を築けるのではないでしょうか。これからは団らんを含めた食事の時間そのものを楽しめるといいですね。
編集・あいぼん イラスト・加藤みちか