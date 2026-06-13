【三宮S】グランドプラージュが圧勝！力の違い見せつけオープン初V

6月13日、阪神競馬場で行われた11R・三宮ステークス（3歳上オープン・ハンデ・ダ1800m）は、川田将雅騎乗の1番人気、グランドプラージュ（牡4・栗東・杉山晴紀）が快勝した。3馬身差の2着にクインズショコラ（牝4・栗東・新谷功一）、3着に2番人気のモックモック（牡6・栗東・寺島良）が入った。勝ちタイムは1:51.6（良）。

川田将雅騎乗の1番人気、グランドプラージュが鮮やかな抜け出しでオープンクラス初勝利を飾った。レースでは2番手からスムーズに流れに乗り、終始余裕十分のレース運び。楽な手応えのまま直線へ向かった。追い出されるとあっさりと抜け出し、後続の追い上げをまったく寄せ付けずに完勝。力が違うと言わんばかりの内容で、オープン突破を決めた。着差以上に強さが際立つ勝ちっぷりで、今後の重賞戦線でも楽しみを抱かせる一戦となった。

グランドプラージュ 7戦5勝

（牡4・栗東・杉山晴紀）

父：シニスターミニスター

母：ベルプラージュ

母父：キングカメハメハ

馬主：G1レーシング

生産者：追分ファーム