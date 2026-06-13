【レポート】モナキが看護師に歌とダンスでエール！日本最大級の看護師向けイベント『ナースフェス2026』に登場

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モナキが『ナースフェス2026』に登場した。

■「ささやかながら恩返しできたことが本当にうれしい」（じん）

このイベントは、看護師、看護師を応援したい企業、ナース専科がともにつくる日本最大級の看護師向けイベント。モナキは、イベント初日の6月13日の「SPECIAL LIVE」ステージにスペシャルゲストとして出演し、看護師にエールを送った。

全国から集まった約700人の来場者の大きな拍手と歓声に迎えられてステージに登場したモナキの4人は、デビューシングルのカップリング曲「こんなもんじゃねえ」を披露。

現状に満足せず上を目指す、セカンドチャンスオーディションでデビューを掴んだ4人にぴったりなバラードソングを力強く歌い上げた。

自己紹介を挟んだのちに、オヨネの掛け声で披露したのは、TikTokを中心にSNS総再生数14億回を超えたデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」。コミカルな表情とマネしやすいキャッチ―なダンスで会場を盛り上げた。

幼少期に小児喘息を患い、入院経験もあるというじんは「かってに医療現場に縁があると思っていたので、ささやかながら恩返しできたことが本当にうれしいですし、感謝の気持ちでいっぱいです」と笑顔でコメント。

また、会場に集まった看護師に対し“エネルギー”になるメッセージを送る場面も。

社会人経験のあるサカイJr.が「働いている方は皆そうだと思うんですが、楽な仕事ってひとつもなくて。いっぱいいっぱいになっちゃうこともあると思う。抜くときは抜いて、無理をしすぎないでほしい」と穏やかな表情で呼びかけた。

トークパート後には来場者と一緒にTiKtokを撮影し、大盛り上がりのうちにモナキはステージをあとにした。

■関連リンク

『ナースフェス2026』特設サイト

https://nurse-senka.jp/nurse-fes/2026

モナキ OFFICIAL SITE

https://monaki.fanpla.jp/