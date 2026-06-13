オールスター準決勝から登場のJ1 EAST、PK戦の末にJ2・J3 EAST-Aに敗北
JリーグオールスターDAZNカップ・準決勝の第1試合が13日に行われ、J1 EASTとJ2・J3 EAST-Aが対戦した。
JリーグオールスターDAZNカップは、1日限り・全7試合のトーナメントとなっており、1試合30分制（前後半なし）となる短時間決着の特別ルールで開催。出場する選手はJ1・J2・J3全60クラブ所属の選手から、ファン・サポーターによる投票と、明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンから選出されている。
1回戦の2試合が開催された結果、J2・J3 EAST-Aが勝ち上がり、J1 EASTと激突。試合はスコアレスのまま終了し、今大会初のPK戦に突入した。サドンデス方式で開催されたPK戦はJ1 EASTの2人目のキッカーを務めた天野純が右ポストに当てて外したことで、J2・J3 EAST-Aが勝利を収めた。
勝利したJ2・J3 EAST-Aが19時35分から行われる決勝に進出。敗れたJ1 EASTは18時25分から行われる3位・4位決定戦に進むことになった。
【スコア】
J1 EAST 0−0（PK戦：1−2） J2・J3 EAST-A
JリーグオールスターDAZNカップは、1日限り・全7試合のトーナメントとなっており、1試合30分制（前後半なし）となる短時間決着の特別ルールで開催。出場する選手はJ1・J2・J3全60クラブ所属の選手から、ファン・サポーターによる投票と、明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンから選出されている。
勝利したJ2・J3 EAST-Aが19時35分から行われる決勝に進出。敗れたJ1 EASTは18時25分から行われる3位・4位決定戦に進むことになった。
【スコア】
J1 EAST 0−0（PK戦：1−2） J2・J3 EAST-A
【動画】J1 EASTが用意してきたセットプレーでチャンス演出！
用意してきたセットプレー🌀— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 13, 2026
鹿島・植田直通のヘディングは惜しくも決まらず
🏆#JリーグオールスターDAZNカップ
🆚J1 EAST×J2•J3 EAST-A
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