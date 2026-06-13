お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、13日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）にゲスト出演し、第1子誕生にまつわる裏話を明かした。

今年1月に結婚と第1子誕生を公表した。相手は20歳下で、6年の交際を経てのゴールインだったという。「気の強い妻なんですよ。ずいぶん引っ張っていただいている。年下だけど」と明かした。

出産前に、妻は入院。「病院に入院した時に行ったんですよ、その日に」。新型コロナ以降、滞在時間などに制限がもうけた病院も多く、「時間いっぱいまでおって、その時に助産師さんが“今日はたぶん大丈夫です。安心して下さい”って」。そのため、一旦帰宅したという。

ところが、帰宅後に状況が一変。「家に帰って、風呂入っていたら電話が鳴って、“やっぱり産みます”って言われて。それ聞いて、慌ててタクシーで行って」。到着すると、「行ったら、“やっぱり大丈夫です”って言われて」。取り越し苦労に終わったかに見えたという。

それでも「もしかしたらあと2、3時間でもう1回（陣痛が）くるかもしれない」と言われたそうで、夜中だったが、病院近くの神社で時間をつぶすことにしたことを明かした。そこで、また思わぬ展開が。

「神社があったんです。お金をとりあえず全部、（さい銭箱に）放り込んで。灰皿があって。古い神社だったので、たばこを吸っていた。消して、帰ったら、“生まれましたよ”って言われた。タイミング合わず…」

結局、出産には立ち会えなかったというが、「神社で（願掛けを）していたから、良かったかなって」とパパになった喜びをかみしめていた。