５位・６位決定戦で槙野監督（左）とカズ（右）が途中出場。（C）SOCCER DIGEST

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　夢の共演だ。

『ＪリーグオールスターDAZNカップ』の５位・６位決定戦。J２・J３のEAST-B対WEST-Aの一戦で、注目のワンシーンは14分に訪れた。

　EAST-Bでベンチスタートだった三浦知良、そしてチームの指揮を執る槙野智章監督がユニホームに着替え、途中出場。Ｊリーグの公式Ｘが、「キング＆ミスター なんと槙野智章監督がピッチに！三浦知良と同時に交代出場」と綴り、２人がピッチに入る姿を公開した。

“キングカズ”は自慢のシザースを披露すれば、“ミスター”こと槙野監督はアクロバティックなシュートを試みる。
 
　役者がゲームを盛り上げた。なお、試合はEAST-Bが三平和司と藤川虎太朗の得点で２−０の勝利を収めた。
　
構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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