キング＆ミスターの共演！ カズが熟練シザースを披露、槙野監督はアクロバティックなシュートを試みる
夢の共演だ。
『ＪリーグオールスターDAZNカップ』の５位・６位決定戦。J２・J３のEAST-B対WEST-Aの一戦で、注目のワンシーンは14分に訪れた。
EAST-Bでベンチスタートだった三浦知良、そしてチームの指揮を執る槙野智章監督がユニホームに着替え、途中出場。Ｊリーグの公式Ｘが、「キング＆ミスター なんと槙野智章監督がピッチに！三浦知良と同時に交代出場」と綴り、２人がピッチに入る姿を公開した。
“キングカズ”は自慢のシザースを披露すれば、“ミスター”こと槙野監督はアクロバティックなシュートを試みる。
役者がゲームを盛り上げた。なお、試合はEAST-Bが三平和司と藤川虎太朗の得点で２−０の勝利を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】カズの熟練シザースを披露！ 槙野監督は果敢にゴールに迫る！ 役者２人がスタンドを沸かせる
『ＪリーグオールスターDAZNカップ』の５位・６位決定戦。J２・J３のEAST-B対WEST-Aの一戦で、注目のワンシーンは14分に訪れた。
EAST-Bでベンチスタートだった三浦知良、そしてチームの指揮を執る槙野智章監督がユニホームに着替え、途中出場。Ｊリーグの公式Ｘが、「キング＆ミスター なんと槙野智章監督がピッチに！三浦知良と同時に交代出場」と綴り、２人がピッチに入る姿を公開した。
“キングカズ”は自慢のシザースを披露すれば、“ミスター”こと槙野監督はアクロバティックなシュートを試みる。
役者がゲームを盛り上げた。なお、試合はEAST-Bが三平和司と藤川虎太朗の得点で２−０の勝利を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】カズの熟練シザースを披露！ 槙野監督は果敢にゴールに迫る！ 役者２人がスタンドを沸かせる