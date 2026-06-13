アメリカの・アンソロピック 最先端AIモデルの提供停止

アメリカのAI企業アンソロピックはアメリカ政府からの命令を受け、「クロード・フェイブル5」などの最先端AIモデルの提供を停止すると発表しました。



アンソロピックによりますと、アメリカ政府が国家安全保障を理由に最先端AIモデル「クロード・フェイブル5」と「クロード・ミュトス5」について、外国人によるアクセスを停止する輸出管理措置を発出したということです。

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全ての外国人が対象 「すべての顧客に対してアクセスを停止」

アメリカ国内外問わず全ての外国人が対象で、外国籍のアンソロピック従業員も含まれるとしています。



アンソロピックはこれに従うため「すべての顧客に対してアクセスを停止しなければならない」と説明する一方、その他のモデルへのアクセスには影響はないとしています。

政府から国家安全保障上の懸念について具体的な説明が無かった 不満示す

アンソロピックは、政府からの通知は12日夕方に届き、国家安全保障上の懸念について具体的な説明が無かったとし、「政府は透明性や公平性などに基づいてのみアクセス制限の権限を持つべき」だとして、不満を示しました。



その上で、「誤解があったと考えており、‌できる限り早く復旧させたい」としています。



「フェイブル5」と「ミュトス5」は、ソフトウエアの脆弱性発見などに高い能力を持つ最新AIモデルで、9日に発表されたばかりでした。