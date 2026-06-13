【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントはできたてのグルメ
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、普段は出会えないもの、日々の暮らし、そしてできたてのグルメという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□み
や□□
きっ□□かー
ヒント：普段はなかなか口にできない、優れた風味を持つ特別な食品。車両の荷台に調理設備を備え、さまざまな場所で食事を販売する乗り物を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ちん」を入れると、次のようになります。
ちんみ（珍味）
やちん（家賃）
きっちんかー（キッチンカー）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、独自の食文化や嗜好品を象徴する言葉から、経済活動や生活基盤に深く関わる毎月のコスト、さらには現代のフードカルチャーを彩るユニークな営業形態の名称までを網羅しました。共通する「ちん」という響きが、至高の味わいへのこだわり、生活を営むための約束、屋外で味わう食の楽しさを理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、普段は出会えないもの、日々の暮らし、そしてできたてのグルメという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□み
や□□
きっ□□かー
ヒント：普段はなかなか口にできない、優れた風味を持つ特別な食品。車両の荷台に調理設備を備え、さまざまな場所で食事を販売する乗り物を思い浮かべてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
正解：ちん正解は「ちん」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちん」を入れると、次のようになります。
ちんみ（珍味）
やちん（家賃）
きっちんかー（キッチンカー）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、独自の食文化や嗜好品を象徴する言葉から、経済活動や生活基盤に深く関わる毎月のコスト、さらには現代のフードカルチャーを彩るユニークな営業形態の名称までを網羅しました。共通する「ちん」という響きが、至高の味わいへのこだわり、生活を営むための約束、屋外で味わう食の楽しさを理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)