

M!LK

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）では、6月13日に主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催。GrandCeremonyの追加パフォーマンスアーティストに、M!LKが決定した。

「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」は、6月13日に TOYOTA ARENA TOKYOで主要 6 部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表する Grand Ceremony を開催いたします。Grand Ceremony は NHK にて生放送、グローバルプロジェクトパートナーである YouTube にて全世界配信（※一部地域を除く）、ゴールドパートナーである NTT ドコモの映像配信サービス Lemino、ABEMA、radiko でも生配信する。さらにSpotify や TikTok、X、YouTube などの SNS プラットフォームでも、ショートコンテンツの発信を行う。

Grand Ceremony では、主要6部門をはじめとする最優秀作品/アーティストの授賞式に加え、豪華アーティストが特別なパフォーマンスを披露します。このたび追加パフォーマンスアーティストに M!LK が決定し、FRUITS ZIPPER、Fujii Kaze、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests［LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド］、羊文学、米津玄師の13組によるパフォーマンスが行われることとなった。