「全日本大学野球選手権・準決勝、東北福祉大−慶大」（１３日、神宮球場）

慶大の先発マウンドに上がったドラフト候補・渡辺和大投手が大会タイ記録となる８者連続三振をマーク。４回で早くも２桁奪三振に到達し、７回までノーヒットノーランの快投。だが八回に初安打を許し、一、二塁のピンチを招いたところで降板となった。。

初回に２三振を奪った渡辺。二回先頭から圧巻の８者連続三振をマークした。第５０回大会の東海大戦で愛知学院大・筒井和也がマークした８者連続に並んだ左腕。大会新記録に期待がかかる中、東北福祉大の辻村を追い込むも外角スライダーを当てられて遊ゴロに。それでも４回パーフェクトの圧巻投球だ。神宮のスタンドも騒然となった。

そして味方が先制した直後の五回も２三振を奪って三者凡退。打者１５人連続アウトの快投だ。そして六回も先頭を遊ゴロに打ち取ったが、１死から小山の後頭部に死球を与え初めての走者を許した。それでも伊藤を内角低めのスライダーで空振り三振に仕留め、バッテリーエラーで得点圏に進めたが、１番の多田羅をスライダーで空振り三振に斬ると渾身のガッツポーズを見せた。

七回も四球で走者を許したが、４番・小島を見逃し三振に仕留めて１５個目の奪三振。佐藤を遊ゴロに打ち取り、７回までノーヒットノーランを継続した。

しかし八回、先頭に右前打を許すと１死後に四球を与えて一、二塁のピンチを招いた。ここで球数が１００球を超えたこともあり、降板。７回１／３を１安打１５奪三振の快投に神宮のスタンドから惜しみない拍手が送られた。

渡辺は最速１５１キロをマークする左腕。今春のリーグ戦ではフル回転を見せ、７勝を挙げてリーグ制覇に貢献していた。大会前には「自分の株を上げたいという気持ちで投げていると、いい投球はできない。チームが勝つためにという気持ちで投げる」と語っていた。