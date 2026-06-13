【韓国俳優】イ・ビョンホン、2歳長女と手をつなぐ親子2ショット公開「すごく素敵」「幸せ者すぎる」
韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（44）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。2歳の長女と手をつないで歩くイ・ビョンホンの姿を公開した。
【写真】「すごく素敵」2歳長女と手をつなぐイ・ビョンホン ※2枚目
イ・ミンジョンは「めちゃくちゃ美味しそうなメニューの後に、クールなお姉さんの写真っていうギャップが最高」とつづり、食欲をそそる彩り豊かな韓国料理の写真を複数枚披露。その中には、イ・ビョンホンが長女と手をつなぎながら歩く姿も投稿されており、ほほ笑ましい親子の姿が収められている。
イ・ビョンホンのプライベート感満載の姿に、コメント欄には「本当に幸せ者すぎる〜！」「うわぁ、後ろの写真がメインじゃん」「ソイちゃんとBHの後ろ姿 すごく素敵です」などの反響が集まっていた。
イ・ビョンホンとイ・ミンジョンは、2013年に結婚。15年に第1子・長男が誕生、23年に第2子・長女が誕生した。
【写真】「すごく素敵」2歳長女と手をつなぐイ・ビョンホン ※2枚目
イ・ミンジョンは「めちゃくちゃ美味しそうなメニューの後に、クールなお姉さんの写真っていうギャップが最高」とつづり、食欲をそそる彩り豊かな韓国料理の写真を複数枚披露。その中には、イ・ビョンホンが長女と手をつなぎながら歩く姿も投稿されており、ほほ笑ましい親子の姿が収められている。
イ・ビョンホンのプライベート感満載の姿に、コメント欄には「本当に幸せ者すぎる〜！」「うわぁ、後ろの写真がメインじゃん」「ソイちゃんとBHの後ろ姿 すごく素敵です」などの反響が集まっていた。
イ・ビョンホンとイ・ミンジョンは、2013年に結婚。15年に第1子・長男が誕生、23年に第2子・長女が誕生した。