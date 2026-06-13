佐久間大介のギャップに沼る！“破壊力ありすぎ”なスーツ姿を厳選。川島明とのリンクコーデから大人の色気溢れる着こなしまで

写真＆動画：佐久間大介のギャップに沼る！“破壊力ありすぎ”なスーツ姿（全10投稿）

明るく元気で親しみやすいキャラクターで人気を集めるSnow Manの佐久間大介。いっぽうで、SNSでたびたび披露するスーツ姿は「色気がすごい！」と注目を集めており、思わずドキッとする大人の魅力溢れる着こなしとのギャップに心をつかまれるファンも少なくない。

本稿では、そんな佐久間の“破壊力ありすぎ”なスーツ姿を厳選して紹介する。

■洗練されたブラックスーツが映えるショット

2025年2月に『＆be HAIR』のブランドアンバサダーに就任し、2026年4月からはブランド全体のアンバサダーにも就任した佐久間。自身のInstagramに投稿された、『＆be』のCM『ベースメイクはUVプライマー』篇のオフショットでは、ブラックスーツにグレーのインナーを合わせたスタイリングを披露。

タイトにまとめたピンクヘアも映え、すらりとしたシルエットが際立つ洗練された一枚に仕上がっている。

■美しすぎる！鍛え上げた素肌が際立つジャケットスタイル

雑誌『anan』2486号（2026年3月4日発売）の表紙カット。グレーのジャケットにフリルカラーを合わせ、鍛え上げた素肌を大胆にのぞかせたスタイリングを披露した。

憂いを帯びた表情に思わず引き込まれそうになる一枚で、美しいビジュアルと唯一無二の存在感を発揮。SNSには「色気がすごい」「美しすぎる」などの声が寄せられた。

■映画『スペシャルズ』in台湾で魅せたスーツスタイル

台湾での映画『スペシャルズ』舞台挨拶と記者会見で見せたスーツスタイル。記者会見では、ゴールドボタンや装飾が目を引くブラックセットアップで登場し、存在感抜群の着こなしを披露。

舞台挨拶ではライトグレーのスーツをまとい、柔らかな雰囲気を演出。異なるテイストのスーツを着こなし、多彩な魅力をのぞかせた。

■トラッドなチェック柄ジャケットで魅せる装い

「映画『ハリー・ポッター』25周年記念セレモニー」に参加した際のオフショット。『ハリー・ポッター』の制服を彷彿とさせるような深いグリーンとネイビーのチェック柄ジャケットに白シャツ、黒ネクタイを合わせたスタイリングを披露した。

顔の小ささと均整の取れたスタイルを生かし、存在感のあるチェック柄ジャケットもさらりと着こなしている。

■川島明と並んだ黒×ピンクのリンクコーデ

TBSのSP番組『検証！おカネの窓口』に出演した際のショット。TBS系『ラヴィット！』でも共演する川島明とともにブラックスーツ姿で登場し、川島はピンクシャツに黒ネクタイ、佐久間は黒シャツにピンクネクタイを合わせたリンクコーデを披露。

黒とピンクを取り入れた統一感のある着こなしが目を引き、息の合ったコンビらしさを感じさせる一枚となっている。

■王子様風ブラックスーツで魅せた華麗な装い

映画『ナイトフラワー』の舞台挨拶で披露したスーツスタイル。光沢感のあるブラックスーツにフリルシャツやブローチを合わせた華やかな装いで、まるで王子様のようなビジュアル。

すらりとしたシルエットも際立ち、思わず見惚れる仕上がりに。投稿では、共演するSUPER BEAVER・渋谷龍太との2ショットも公開され注目を集めた。

■ピンクジャケットで魅せた華やかな装い

映画『白蛇：浮生 ～巡りめぐる運命の糸～』の大ヒット御礼舞台挨拶で披露したスタイル。淡いピンクのジャケットにブラックのインナー、ホワイトのワイドパンツを合わせた着こなし。

柔らかな色合いながら存在感は抜群で、佐久間らしい華やかな魅力が際立つ仕上がりに。幻想的なビジュアルを背景にした一枚も印象的だ。