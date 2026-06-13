BOYNEXTDOOR、超特急とバラエティーセンスが共鳴【『BOYNEXTDOOR トモダチベース』】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初冠トークバラエティー『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ／毎週土曜 後2：30〜※全8回）第7回が、きょう13日に放送される。オリコンニュースでは、収録の模様を届ける。
【番組カット】アロハに見守られ…一生懸命なBOYNEXTDOOR
2023年にHYBE MUSIC GROUP傘下レーベル・KOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、2024年に日本デビュー。親しみやすいサウンドとハイクオリティーなパフォーマンスで人気を集め、国内外で存在感を高めている。
同番組は、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”に、アーティストや俳優などさまざまなゲストが訪れるトークバラエティー。ゲストとともに遊び、語り合い、番組の最後には“トモダチ”になっていくというコンセプトのもと、BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に密着する。自然な会話の中で垣間見える、メンバーたちの素顔や関係性も見どころとなっている。
第7回では、隣人・平子祐希（アルコ＆ピース）がMCを務め、超特急・リョウガ、ユーキ、アロハを“トモダチベース”に迎える。音楽番組のイベントで共演経験のある2組は、久しぶりの再会に大盛り上がりだった。
そして、アロハが持ってきたご褒美スイーツをかけて、2択クイズ「数字を見極めてトモダチになろう！超特急High＆Low！」に挑戦。BOYNEXTDOORの6人が、リョウガチーム、ユウキチーム、アロハチームの3チームに分かれ、難易度の高いクイズに回答していく。
バラエティーセンス光る超特急と共鳴し、大盛り上がりとなった収録。帰り際には、笑顔で「またね！」と手を振り合い、すっかり“トモダチ”になっていた。
【番組カット】アロハに見守られ…一生懸命なBOYNEXTDOOR
2023年にHYBE MUSIC GROUP傘下レーベル・KOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、2024年に日本デビュー。親しみやすいサウンドとハイクオリティーなパフォーマンスで人気を集め、国内外で存在感を高めている。
第7回では、隣人・平子祐希（アルコ＆ピース）がMCを務め、超特急・リョウガ、ユーキ、アロハを“トモダチベース”に迎える。音楽番組のイベントで共演経験のある2組は、久しぶりの再会に大盛り上がりだった。
そして、アロハが持ってきたご褒美スイーツをかけて、2択クイズ「数字を見極めてトモダチになろう！超特急High＆Low！」に挑戦。BOYNEXTDOORの6人が、リョウガチーム、ユウキチーム、アロハチームの3チームに分かれ、難易度の高いクイズに回答していく。
バラエティーセンス光る超特急と共鳴し、大盛り上がりとなった収録。帰り際には、笑顔で「またね！」と手を振り合い、すっかり“トモダチ”になっていた。