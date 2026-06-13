開催：2026.6.13

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 7 - 3 [パドレス]

MLBの試合が13日に行われ、オリオールパークでオリオールズとパドレスが対戦した。

オリオールズの先発投手はシェーン・バズ、対するパドレスの先発投手はグリフィン・キャニングで試合は開始した。

1回表、5番 ガビン・シーツ 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 BAL 0-1 SD

1回裏、3番 アドリー・ラッチマン 2球目を打ってライトへの犠牲フライでオリオールズ得点 BAL 1-1 SD、5番 サミュエル・バサロ 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 BAL 3-1 SD

2回表、1番 フェルナンド・タティス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 BAL 3-2 SD

2回裏、9番 ジャクソン・ホリデー 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでオリオールズ得点 BAL 4-2 SD、4番 ピート・アロンソ 4球目を打ってサードへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 6-2 SD

4回裏、2番 ガナー・ヘンダーソン 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 7-2 SD

5回表、5番 ガビン・シーツ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 BAL 7-3 SD

試合は7対3でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのシェーン・バズで、ここまで4勝6敗0S。負け投手はパドレスのグリフィン・キャニングで、ここまで0勝5敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-13 10:58:10 更新