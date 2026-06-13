アメリカvsパラグアイ スタメン発表
[6.13 北中米W杯グループリーグ第1節](ロサンゼルス)
※10:00開始
<出場メンバー>
[アメリカ]
先発
GK 24 マット フリーズ
DF 3 クリス・リチャーズ
DF 5 アントニー・ロビンソン
DF 13 ティム・リーム
DF 16 アレックス・フリーマン
MF 2 セルジーニョ・デスト
MF 4 タイラー・アダムス
MF 8 ウェストン・マッケニー
MF 10 クリスティアン・プリシッチ
MF 17 マリク・ティルマン
FW 20 フォラリン・バログン
控え
GK 1 マット・ターナー
GK 25 クリス ブレイディ
DF 6 オーストン・トラスティー
DF 12 マイルズ ロビンソン
DF 22 マーク・マッケンジー
DF 23 ジョー・スカリー
MF 7 ジョバンニ・レイナ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 14 セバスチャン バーハルター
MF 15 クリスティアン ロルダン
MF 18 マックス アーフステン
FW 9 リカルド・ペピ
FW 19 ハジ ライト
FW 21 ティモシー・ウェア
FW 26 アレハンドロ センデハス
監督
マウリシオ・ポチェッティーノ
[パラグアイ]
先発
GK 12 オルランド ヒル
DF 3 オマル・アルデレーテ
DF 4 フアン カセレス
DF 6 フニオール アロンソ
DF 15 グスタボ ゴメス
MF 8 ディエゴ・ゴメス
MF 10 ミゲル・アルミロン
MF 14 アドリアン クーバス
MF 16 ダミアン ボバディージャ
FW 9 アントニオ・サナブリア
FW 19 フリオ・エンシソ
控え
GK 1 ロベルト フェルナンデス
GK 22 ガストン オルヴェイラ
DF 2 ヴィクトル グスタヴォ ヴェラスケス
DF 5 ファビアン・バルブエナ
DF 13 ホセ カナレ
DF 26 アレクサンドロ マイダナ
MF 11 マウリシオ
MF 17 アレハンドロ ロメロ
MF 20 ブライアン オヘダ
MF 23 マティアス ガラルサ
FW 7 ラモン・ソサ
FW 18 アレックス アルセ
FW 21 ガブリエル アヴァロス
FW 24 グスタヴォ カバジェロ
FW 25 イシドロ ピッタ
監督
グスタヴォ アルファロ
※10:00開始
<出場メンバー>
[アメリカ]
先発
GK 24 マット フリーズ
DF 3 クリス・リチャーズ
DF 5 アントニー・ロビンソン
DF 13 ティム・リーム
DF 16 アレックス・フリーマン
MF 2 セルジーニョ・デスト
MF 4 タイラー・アダムス
MF 8 ウェストン・マッケニー
MF 10 クリスティアン・プリシッチ
MF 17 マリク・ティルマン
控え
GK 1 マット・ターナー
GK 25 クリス ブレイディ
DF 6 オーストン・トラスティー
DF 12 マイルズ ロビンソン
DF 22 マーク・マッケンジー
DF 23 ジョー・スカリー
MF 7 ジョバンニ・レイナ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 14 セバスチャン バーハルター
MF 15 クリスティアン ロルダン
MF 18 マックス アーフステン
FW 9 リカルド・ペピ
FW 19 ハジ ライト
FW 21 ティモシー・ウェア
FW 26 アレハンドロ センデハス
監督
マウリシオ・ポチェッティーノ
[パラグアイ]
先発
GK 12 オルランド ヒル
DF 3 オマル・アルデレーテ
DF 4 フアン カセレス
DF 6 フニオール アロンソ
DF 15 グスタボ ゴメス
MF 8 ディエゴ・ゴメス
MF 10 ミゲル・アルミロン
MF 14 アドリアン クーバス
MF 16 ダミアン ボバディージャ
FW 9 アントニオ・サナブリア
FW 19 フリオ・エンシソ
控え
GK 1 ロベルト フェルナンデス
GK 22 ガストン オルヴェイラ
DF 2 ヴィクトル グスタヴォ ヴェラスケス
DF 5 ファビアン・バルブエナ
DF 13 ホセ カナレ
DF 26 アレクサンドロ マイダナ
MF 11 マウリシオ
MF 17 アレハンドロ ロメロ
MF 20 ブライアン オヘダ
MF 23 マティアス ガラルサ
FW 7 ラモン・ソサ
FW 18 アレックス アルセ
FW 21 ガブリエル アヴァロス
FW 24 グスタヴォ カバジェロ
FW 25 イシドロ ピッタ
監督
グスタヴォ アルファロ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります