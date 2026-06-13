[6.13 北中米W杯グループリーグ第1節](ロサンゼルス)

※10:00開始

<出場メンバー>

[アメリカ]

先発

GK 24 マット フリーズ

DF 3 クリス・リチャーズ

DF 5 アントニー・ロビンソン

DF 13 ティム・リーム

DF 16 アレックス・フリーマン

MF 2 セルジーニョ・デスト

MF 4 タイラー・アダムス

MF 8 ウェストン・マッケニー

MF 10 クリスティアン・プリシッチ

MF 17 マリク・ティルマン

FW 20 フォラリン・バログン

控え

GK 1 マット・ターナー

GK 25 クリス ブレイディ

DF 6 オーストン・トラスティー

DF 12 マイルズ ロビンソン

DF 22 マーク・マッケンジー

DF 23 ジョー・スカリー

MF 7 ジョバンニ・レイナ

MF 11 ブレンデン・アーロンソン

MF 14 セバスチャン バーハルター

MF 15 クリスティアン ロルダン

MF 18 マックス アーフステン

FW 9 リカルド・ペピ

FW 19 ハジ ライト

FW 21 ティモシー・ウェア

FW 26 アレハンドロ センデハス

監督

マウリシオ・ポチェッティーノ

[パラグアイ]

先発

GK 12 オルランド ヒル

DF 3 オマル・アルデレーテ

DF 4 フアン カセレス

DF 6 フニオール アロンソ

DF 15 グスタボ ゴメス

MF 8 ディエゴ・ゴメス

MF 10 ミゲル・アルミロン

MF 14 アドリアン クーバス

MF 16 ダミアン ボバディージャ

FW 9 アントニオ・サナブリア

FW 19 フリオ・エンシソ

控え

GK 1 ロベルト フェルナンデス

GK 22 ガストン オルヴェイラ

DF 2 ヴィクトル グスタヴォ ヴェラスケス

DF 5 ファビアン・バルブエナ

DF 13 ホセ カナレ

DF 26 アレクサンドロ マイダナ

MF 11 マウリシオ

MF 17 アレハンドロ ロメロ

MF 20 ブライアン オヘダ

MF 23 マティアス ガラルサ

FW 7 ラモン・ソサ

FW 18 アレックス アルセ

FW 21 ガブリエル アヴァロス

FW 24 グスタヴォ カバジェロ

FW 25 イシドロ ピッタ

監督

グスタヴォ アルファロ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります