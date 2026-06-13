開催：2026.6.13

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 3 - 2 [タイガース]

MLBの試合が13日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとタイガースが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はタナー・バイビー、対するタイガースの先発投手はジャック・フラーティで試合は開始した。

2回裏、8番 パトリック・ベイリー 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 1-0 DET、9番 ブラヤン・ロッキオ 6球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでガーディアンズ得点 CLE 2-0 DET

3回表、9番 ジェームズ・アウトマン 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでタイガース得点 CLE 2-1 DET

6回裏、7番 スティーブン・クワン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 3-1 DET

8回表、7番 スペンサー・トーケルソン 6球目を打ってセンターへのホームランでタイガース得点 CLE 3-2 DET

試合は3対2でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのタナー・バイビーで、ここまで2勝7敗0S。負け投手はタイガースのジャック・フラーティで、ここまで1勝8敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝0敗22Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-13 10:36:07 更新