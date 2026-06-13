近畿地方では、今日13日は晴れて昼間は気温が上がるため、熱中症に「警戒」が必要です。また、17日(水)以降は湿気が増えて、「厳重警戒」が必要な所もあるでしょう。これまで以上に、万全の暑さ対策をなさってください。

今日13日の天気

今日13日の近畿地方は、高気圧に覆われるため、おおむね晴れるでしょう。

ただ、午後は山沿いの一部で、にわか雨の可能性もあります。

広い範囲で降ったり、極端に降り方が強まることはないものの、山でのレジャーを計画されている方は、念のため空模様に注意をしてください。





最高気温は、大阪と豊岡、彦根で30℃、京都では32℃くらいなど、日差しが暑く感じられそうです。

週間天気

明日14日から明後日15日にかけて、南に離れていた梅雨前線が、やや北上してきて、前線上を低気圧が進む見込みです。

近畿地方では、明日の午後から明後日にかけて、雨の降る所があるでしょう。



その後は、いったん前線が南に離れるため、天気は持ち直す見込みです。

昼間は日差しが降り注ぎ、洗濯にも良さそうです。



18(木)ごろからは、再び梅雨前線がやや北上してくるため、雨の降る所が多くなるでしょう。

7日間熱中症情報

近畿地方では、明日14日も京都など、熱中症に「警戒」が必要な所があるでしょう。



その後は、徐々に湿気が増える日が多くなるため、蒸し暑い日が多くなる見込みです。

16日(火)以降は、ほとんどの所で「警戒」が必要な日が続き、豊岡では「厳重警戒」が必要な日が多いでしょう。



・喉がかわいていなくても、小まめに水分を補給する

・外出の際は日傘などを利用する

・室内にいるときは出来るだけ風通しを良くする



など、暑さ対策を心がけてください。