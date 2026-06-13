「メキシコとは全く異なる光景」カナダの開幕セレモニー、海外メディアが問題視「FIFAにとって大きな悩みの種となるだろう」【W杯】
現地６月12日、北中米ワールドカップのグループB第１戦でカナダ代表とボスニア・ヘルツェゴビナ代表がトロント・スタジアムで対戦し、１−１で引き分けた。この試合前には開幕セレモニーが開催された。
セレモニーではアレッシア・カーラさんらカナダ出身のアーティストらが続々と登場してスタジアムを盛り上げた一方で、スタンドの空席が目立った。
これをアメリカメディア『THE Mirror US』が問題視。「メキシコシティでは大規模な観衆が集まったが、カナダで試合を観戦した人々は、スタジアム内の全く異なる光景、つまり空席を目にした」と伝えた。
また、英メディア『DAILY STAR』も、こう報じている。
「カナダの人々は開会式に間に合うように会場に足を運ぶことができなかった、あるいは行きたくなかったようだった。スタジアムは空席が目立った。チケット価格や地元ファンの無関心といった問題に苦しんでいるジャンニ・インファンティーノ会長とFIFAにとって、この光景は大きな悩みの種となるだろう」
それでも試合が始まると、スタンドはカナダファンで埋まり、真っ赤に染まっていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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セレモニーではアレッシア・カーラさんらカナダ出身のアーティストらが続々と登場してスタジアムを盛り上げた一方で、スタンドの空席が目立った。
これをアメリカメディア『THE Mirror US』が問題視。「メキシコシティでは大規模な観衆が集まったが、カナダで試合を観戦した人々は、スタジアム内の全く異なる光景、つまり空席を目にした」と伝えた。
「カナダの人々は開会式に間に合うように会場に足を運ぶことができなかった、あるいは行きたくなかったようだった。スタジアムは空席が目立った。チケット価格や地元ファンの無関心といった問題に苦しんでいるジャンニ・インファンティーノ会長とFIFAにとって、この光景は大きな悩みの種となるだろう」
それでも試合が始まると、スタンドはカナダファンで埋まり、真っ赤に染まっていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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