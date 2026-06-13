Netflix実写化『喧嘩独学』 最底辺の高校生が再生数で人生逆転、世界22.8億回閲覧を生んだ“現代型下剋上”の正体

Netflix実写化『喧嘩独学』 最底辺の高校生が再生数で人生逆転、世界22.8億回閲覧を生んだ“現代型下剋上”の正体