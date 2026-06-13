きょう6月13日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！

☆「日本全国 道の駅伝」

大好評「日本全国 道の駅伝」では、道の駅で売られている商品の中から、直近1か月の売上1位を当て、「道の駅スゴロク」を使って出た目の数だけ次の道の駅へ進む。

前回、第13走者の小泉孝太郎が秋田の道の駅で1位予想に挑戦。いぶりがっこ、横手やきそば、稲庭うどんなど数多くの秋田グルメに悩みながらも、来場者たちにモテモテの小泉だけにたくさんのヒントをもらいながら、見事、山形県大江町にある「道の駅おおえ」にコマを進めた。

その襷を受け取るのは、第14区のランナー・佐野晶哉（Aぇ! group）。店内でまず目に留まったのは米。すべての品目をまとめ集計と聞いた佐野は、すぐさま1位ではないかと予想。今が旬の大きなタケノコは、買い物かごに入れる人が続々。さまざまな品種のリンゴもズラリ。その中から“星の金貨”という気になる名前のリンゴを試食してみると、「ありえんくらい甘いぞ！」「これは人気ちゃうか？」と目星を付ける。

大学の同級生で50年来の仲という男性達にオススメを聞いたところ、有意義なアドバイスをもらい「めっちゃ賢いやん！」と感激する場面も。レストランに足を運ぶと、山形市が全国消費額1位を誇るラーメンが大人気。試食してみると、あまりのおいしさに「これか！」と1位予想を変更。

さらに、これまで数々の走者を惑わせてきた道の駅名物・ソフトクリームも発見。ここでは全国有数の産地であるスモモを使っており、試食した佐野は「あーうまい！」「行くか！」と、1位予想がコロコロ変わってしまう。果たして佐野は1位を当てることができるのか!?

スタジオではゲストも1位予想に挑戦。木村多江は「実は夫が山形出身なんです」と明かし、「小さい頃から食べていたのではないか」とある名物を1位指名。佐藤龍我（ACEes）は、価格をヒントに1位を決める。郄松瞳（＝LOVE）は自分が好きな食べ物をチョイス。飯尾和樹（ずん）は、販売時期に着目し独自の推理を展開すると、スタジオ中から拍手が沸き起こる。

☆「日本列島 ダーツの旅 宮城県村田町」

ダーツの矢が導いたのは宮城県村田町。村田町は「みちのく宮城の小京都」と呼ばれている。

御年88歳、79歳、70歳の三兄妹は、いまだに年に何回も一緒に旅行するという仲よしぶり。特に真ん中の妹は兄に対し「なんでも解決してくれる」「生かしておかないと」と絶大な信頼を寄せる。これを見ていた佐藤龍我は「僕も妹がいて、10歳年が離れているんです」と、ある心配を口にする。

町長の中学1年生になる息子にも遭遇。明るい人柄とサービス精神あふれるトークで子どもながらにインタビューを盛り上げる。“毛髪湿度計”という計測器を30年以上作っているという女性に密着取材。その珍しい製造工程に出演者たちもくぎ付けに。

町の名物食堂では、いくつになっても女心を忘れないお茶目な女将が明るくもてなしてくれる。小学生のときにあるスポーツで日本一になった男性や仲よし夫婦などの登場には、スタジオ中がほっこり。

【MC】

所ジョージ／佐藤栞里

【ゲスト】

木村多江・佐藤龍我（ACEes）・郄松瞳（＝LOVE）・飯尾和樹（ずん）

【ロケゲスト】

佐野晶哉（Aぇ! group）

※順不同