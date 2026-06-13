小林美駒騎手が始球式に登場

■楽天 8ー2 巨人（11日・楽天モバイル最強パーク）

JRA所属の小林美駒騎手が11日、楽天モバイル最強パークで行われた楽天-巨人の交流戦で始球式を務めた。小気味よいフォームから投じた一球はワンバウンドとなったが、ストライクゾーン付近にピシャリ。女性騎手の華麗な投球に「良い球投げてるやん」「めっちゃ可愛い」と、SNS上で注目を集めた。

仙台での一戦は「JRA福島競馬場＆VIESTA仙台ナイター」として開催。小林騎手は、ファンファーレが鳴り響くなか、背番号39の楽天ユニホームを着て登場した。マウンドには上がらず、少し手前から投じた一球は、大きな放物線を描き、ワンバウンドで堀内謙伍捕手のミットに収まった。

投球後、小林騎手は笑顔で堀内から記念ボールを受け取り、グラウンドを後にした。登板前にはスタンドのファンに向かって可愛くお辞儀をするなど、終始笑顔を絶やさず。大役を全うした21歳に、仙台のファンからは温かい拍手が送られた。

試合を盛り上げた可憐な姿に多くのファンが虜になった。SNS上には「ナイスピッチング」「美駒ちゃん、カワイイ」「美しすぎるな」「ボール投げる時の肌、ピッカピカやないか」「勝負服（競走馬に騎乗する際に着用する服）の時に比べて断然カワイイな」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）