「セットプレー強いな」「高さは脅威」開催国カナダ相手に奪ったボスニア・ヘルツェゴビナの先制弾にファン驚嘆！「精度高すぎでしょ」【W杯】
現地６月12日、北中米ワールドカップのグループB第１戦でカナダ代表とボスニア・ヘルツェゴビナ代表がトロント・スタジアムで対戦している。
21分に試合が動く。先制したのはボスニア・ヘルツェゴビナ。バシッチの右CKをコラシナツが頭で繋ぎ、最後はルキッチがヘッドで押し込んだ。
このゴールにSNS上では「セットプレー強いな」「精度高すぎでしょ」「デザインされた上手いコーナー」「狙い通りだな」「高さは脅威」といった声があがっている。
試合はボスニア・ヘルツェゴビナの１点リードで推移している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ボスニア・ヘルツェゴビナFWバシッチの先制弾！
21分に試合が動く。先制したのはボスニア・ヘルツェゴビナ。バシッチの右CKをコラシナツが頭で繋ぎ、最後はルキッチがヘッドで押し込んだ。
このゴールにSNS上では「セットプレー強いな」「精度高すぎでしょ」「デザインされた上手いコーナー」「狙い通りだな」「高さは脅威」といった声があがっている。
試合はボスニア・ヘルツェゴビナの１点リードで推移している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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