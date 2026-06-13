CKからヘッドでゴールを奪ったルキッチ。（C）Getty Images

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　現地６月12日、北中米ワールドカップのグループB第１戦でカナダ代表とボスニア・ヘルツェゴビナ代表がトロント・スタジアムで対戦している。

　21分に試合が動く。先制したのはボスニア・ヘルツェゴビナ。バシッチの右CKをコラシナツが頭で繋ぎ、最後はルキッチがヘッドで押し込んだ。

 
　このゴールにSNS上では「セットプレー強いな」「精度高すぎでしょ」「デザインされた上手いコーナー」「狙い通りだな」「高さは脅威」といった声があがっている。

　試合はボスニア・ヘルツェゴビナの１点リードで推移している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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