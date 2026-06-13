女優の井桁弘恵（29）が12日に放送された日本テレビ系「沸騰ワード10」（後7・56）に出演。47歳を迎えた人気女優の肌の美しさに衝撃を受けた。

今回は「取り憑かれた力士」と題して放送され、西前頭2枚目の一山本に密着した。一山本が“取り憑かれている”ものは女性が挑戦したい1位という「美容」だった。

朝と夜で化粧水の種類を使い分けるなど、そのこだわりは並々ならぬもので、10本以上ものスキンケア用品を所有しているほど。そんな一山本が肌の美しさに憧れているという女優がいる。

「47歳にして芸能界一ナチュラルで肌が美しいと言われる」とナレーションで説明されて登場したのが矢田亜希子だった。矢田の登場にVTRを見守っていたスタジオの出演者たちからは「あぁ!」「矢田さんか」「確かにキレイ」と納得の声があがった。

また、矢田のアップショットが映し出されると、井桁は「47歳に見えない」と美肌に驚愕。MCのバナナマン・設楽統が「矢田さん、本当にキレイだもんね。お肌ね」と印象を振り返ると、女優の西野七瀬も「ピカピカ」と驚きを隠せなかった。