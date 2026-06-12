完全紹介制、銀座一等地の“秘密クラブ”！「100万円払えば入れるわけじゃなさそう」鍵を握る創業者の正体

MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。

6月9日（火）に放送された同番組では、テレビ初取材となる東京・銀座の“秘密クラブ”を、高嶋の親友で世界的チェリストの水谷川優子が徹底調査した。

【映像】お値段約1100万円！スタジオも驚いた世界的画家のアート作品

水谷川が訪れた“メンバーズ制のクラブ”GINZA SAPPHIRE LOUNGE（ギンザサファイアラウンジ）は、2025年10月にティファニー銀座の入るビル13階（最上階）に誕生。完全紹介制で、入会金100万円以上が必要なほか、創業者の面談を経て入会を認められなければならない。水谷川の紹介ということで、今回初めてテレビの取材を受けてくれた。

GINZA SAPPHIRE LOUNGEにはコンシェルジュが常駐し、切符の手配をはじめとする会員の要望に対応。高級感あふれるラウンジ、世界中の名酒150種類を常備するバー、絶景が眺められるシガースペース、一流シェフのフレンチが味わえるレストランなど、どの場所も創業者がインテリアや内装にこだわったそうだ。

また、画廊と契約を結んでおり、アートスペースでは世界的画家の作品が展示されている。そのなかには約1100万円のアート作品もあり、スタジオ一同は驚きのあまり目を見開いた。

どこもかしこもラグジュアリーな空間が広がるGINZA SAPPHIRE LOUNGE。このクラブの創業者ステファン・ラフェイさんは、かつてティファニーのアジア社長を務め、ブルガリやディオールといった世界的ブランドの日本社長を歴任した、ラグジュアリーブランド業界の第一線で活躍してきた人物だ。

ステファンさんいわくクラブの創設理由は、「国籍・年齢・性別・職種にとらわれないコミュニティを作りたかった」からだという。そんなステファンさん本人が登場すると、スタジオ一同は「カッコいい！」「俳優さんみたい！」とうっとり。

そんなスタジオでは、藤森から2人に「入会しますか？」と話を振られるも、高嶋は「（ステファンさんの）面談がね…」とポツリ。藤森が「ただ100万円払えば入れるわけじゃなさそう」と話すと、小泉＆高嶋も深くうなずいていた。