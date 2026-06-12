NELKE、配信EP『In Liminal』リリースを発表！日本工学院CMソング「Greedy!!」初オンエアも決定

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5人組バンド・NELKEが、配信EP『In Liminal』（読み：インリミナル）を7月8日にリリースすることを発表した。

■“境界”に立つ彼らだからこそ生み出せる楽曲が集結

“Liminal”は、「境界」「あいだ」「曖昧な状態」を意味する言葉。令和のSNS世代と、昭和のテレビ・アナログ時代の狭間にいる世代のメンバーによって構成されたNELKEが、SNSやライブを通して掴み取ったメジャーシーンでの第一歩として放つEP。まさに“境界”に立つ彼らだからこそ生み出せる楽曲が集結した作品に仕上がった。

そして、EP『In Liminal』にも収録される日本工学院CMソング「Greedy!!」が、6月19日放送のAIR-G’ FM北海道『IMAREAL』にて初オンエアされることも決定した。

番組内では、「Greedy!!」に込めた想いや制作エピソードについて語ったRIRIKOのコメントもオンエア予定。本楽曲をいち早く聴くことができる貴重な機会となる。

■リリース情報

2026.07.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Greedy!!」

2026.07.08 ON SALE

DIGITAL EP『In Liminal』

■関連リンク

NELKE OFFICIAL SITE

https://www.nelke-official.com/