6月17日（水）に川崎競馬場で行われる関東オークス（Jpn2）の出走予定馬が下記の通り発表された。

●第62回関東オークス（Jpn2）

施行日：6月17日（水）

施行場：川崎競馬場

距離：2100m

出走資格：サラブレッド系 3歳牝馬

1着賞金：3500万円

牝馬のダート決戦

●JRA所属馬

ジュワネング（牝3・美浦・栗田徹）岩田康誠

タマモフリージア（牝3・栗東・大橋勇樹）田口貫太

フルールドール（牝3・栗東・藤原英昭）坂井瑠星

ペンダント（牝3・栗東・池江泰寿）岩田望来

●地方所属馬

アップタウン（牝3・船橋・矢野義幸）騎手未定

アンジュルナ（牝3・浦和・小久保智）騎手未定

カトレアノクターン（牝3・愛知・沖田明子）望月洵輝

グッドディーズ（牝3・船橋・石粼駿）騎手未定

サキドリトッケン（牝3・佐賀・真島元徳）吉原寛人

ティーズセラフ（牝3・浦和・水野貴史）騎手未定

ナーサリーテイル（牝3・船橋・川島正一）騎手未定

ブレイズエッジ（牝3・船橋・川島正一）騎手未定

ヘスペリス（牝3・大井・渡邉和雄）騎手未定

ミスティライズ（牝3・川崎・佐々木仁）騎手未定