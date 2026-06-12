【関東オークス】タマモフリージアなどJRA馬4頭
6月17日（水）に川崎競馬場で行われる関東オークス（Jpn2）の出走予定馬が下記の通り発表された。
●第62回関東オークス（Jpn2）
施行日：6月17日（水）
施行場：川崎競馬場
距離：2100m
出走資格：サラブレッド系 3歳牝馬
1着賞金：3500万円
●JRA所属馬
ジュワネング（牝3・美浦・栗田徹）岩田康誠
タマモフリージア（牝3・栗東・大橋勇樹）田口貫太
フルールドール（牝3・栗東・藤原英昭）坂井瑠星
ペンダント（牝3・栗東・池江泰寿）岩田望来
●地方所属馬
アップタウン（牝3・船橋・矢野義幸）騎手未定
アンジュルナ（牝3・浦和・小久保智）騎手未定
カトレアノクターン（牝3・愛知・沖田明子）望月洵輝
グッドディーズ（牝3・船橋・石粼駿）騎手未定
サキドリトッケン（牝3・佐賀・真島元徳）吉原寛人
ティーズセラフ（牝3・浦和・水野貴史）騎手未定
ナーサリーテイル（牝3・船橋・川島正一）騎手未定
ブレイズエッジ（牝3・船橋・川島正一）騎手未定
ヘスペリス（牝3・大井・渡邉和雄）騎手未定
ミスティライズ（牝3・川崎・佐々木仁）騎手未定