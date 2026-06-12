タレント・真島なおみが11日、自身のインスタグラムを更新。投稿した写真にファンが歓喜した。



【写真】衝撃のフェス参戦コーデ 上から見るとエラいことに

真島は「何枚目がすきですかー？」と記し、複数のカットをアップ。さらに「チェキ撮影の時、せっかく撮ってもらったから大量放出」と続け、片側だけカーディガンをはだけてキャミソールがのぞく上から撮影した写真を公開した。



吸い込まれそうな瞳の黒髪ロング、ショート丈のデニムからきれいな脚をあらわにしてのぺたんこ座り。さすが「令和の愛人」の異名をとる真島。メルヘンな空間で豊かな山を望む魅惑のショットの連発でドキドキが止まらない展開に。



好きなカットを選択しながらも「強いていうなら」「迷うけど」「全部素敵だけど」と前置きつきの意見が多数。「3枚目も4枚目も5枚目も好き」「全部好きだな」といった声や、代表するように「選べません(笑)」とのコメントも寄せられていた。



真島は1998年生まれ、埼玉県出身。身長171cm、9頭身のスタイルの持ち主で、グラビア、タレントにDJ、2024年には松平健芸能生活50周年記念公演にも出演するなど幅広く活躍している。



（よろず～ニュース編集部）