コスプレイヤーのすずらが11日、自身のインスタグラムを更新。同日発売の「週刊ヤングジャンプ」(集英社)に登場したことを報告した。



【写真】思わず拡大 至極のボリューミーが襲うメガネ＆制服姿

すずらは「初表紙＆巻頭を担当しています！」と告知し、「北海道での夢の撮影でした…!! キツネにもなったよ」と続けた。キツネ耳を着用して手にはファー、ブラウンのキツネ色コーデのショットをアップし、「ぜひチェックしてください」と呼びかけた。



北海道出身のすずらにとっては地元での撮影。衣装はサイドもネックラインもえぐるように大きく円を描いて、白い肌が露出している。布の部分も隠すことのできない強烈な盛り上がり。両手でハートマークをつくった直下には豊かな2つの山を貫く1本線、深い谷が走っている。



ファンからはSNSに「透明感がすっっっごい」「グラドルより全て圧倒してて凄い」「色んな表情のすずらさんが見れて幸せ」「キツネ衣装も可愛かった！」「相変わらずデカイ」「いつも素敵なコスプレありがとうございます」など、ボリューム満点の魅力あふれる姿に称賛の声が上がっていた。



（よろず～ニュース編集部）