「ロッテ３−２ＤｅＮＡ」（１２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが２戦連続サヨナラ勝ちで２連勝。交流戦勝ち越し＆勝率５割復帰を決めた。

２−２で迎えた九回、２死二、三塁の好機を作ると６番山本大がサヨナラ打を放った。

試合は１点を追う四回、４番・ソトがＤｅＮＡ先発・入江の初球、ど真ん中の１５２キロ直球を左中間に運ぶ６号同点ソロを放った。古巣からの一発で、ＮＰＢ史上５０人目の現１２球団からの本塁打を記録。「ゾーンに対してアグレッシブに行こうと思っていました。最近バッティングも調子良く来ているので感じ良く打つことができました。もちろんベイスターズの選手も知っていますがベイスターズ戦だからとかではなく他のチームと対戦している時と同じように自分の仕事をするだけだと思っています」とコメントした。

先発の広池は自己最長の８回、自己最多の１１３球を投げて、６安打２失点の好投。１点リードの二回に２つの死球で２死一、二塁とされ、佐野、筒香の連続適時打で一時は逆転を許した。五回以降はパーフェクトに抑える好投。

同点の八回は、２死から佐野の投前に上がった飛球を一塁・安田、三塁・上田、捕手・佐藤がお見合い。これが二塁打となり、続く筒香に四球を与え一、二塁とされたが、宮崎を三振に打ち取った。