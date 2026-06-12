King & Princeが手巻き寿司パーティーをしながらゆったり過ごす！″ビジュアルコメンタリー？″ティザー映像公開

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King & Princeの最新ライブを収めたBlu-ray＆DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』（6月24日発売）より、初回限定盤に収録される「King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～ ビジュアルコメンタリー？」のティザー映像が公開された。

■脱線まみれの“ビジュアルコメンタリー？”

公開されたティザー映像では、ライブ映像を見ながらKing & Princeが思い出やエピソードを語る…かと思いきや、ふたりで手巻き寿司パーティーをしながらゆったり過ごす時間を存分に楽しんでいる。メンバー自身の提案によって末尾に「？」マークが付いたタイトルになったのも納得の、脱線まみれの“ビジュアルコメンタリー？”になっているので、独特の映像をぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

Blu-ray＆DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』

2026.09.02 ON SALE

EP『So Honey EP』

■関連リンク

ライブBlu-ray＆DVD詳細

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/news/2026-04-23/

King & Prince OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/