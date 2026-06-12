テイラー・スウィフト、『トイ・ストーリー５』ジェシー意識した三つ編みルック披露 プレミアではトム・ハンクスにサイン求める
『トイ・ストーリー５』への楽曲提供をサプライズ発表したテイラー・スウィフト。ワールドプレミアで、同作で活躍するカウガール人形のジェシーを意識した三つ編みルックを披露。トム・ハンクスらオリジナルのボイスキャストメンバーにサインを求める姿もキャッチされた。
【動画】テイラー・スウィフト、『トイ・ストーリー５』ジェシー意識した三つ編みルックで歌唱
Peopleによると、現地時間6月9日、ロサンゼルスのエル・キャピタン・シアターにて『トイ・ストーリー５』のワールドプレミアが開催され、ウッディ役のトム・ハンクスやバズ・ライトイヤー役のティム・アレンら、オリジナルのボイスキャストとともに、「I Knew it, I Knew You」を書き下ろしたテイラーが来場したそう。
アーデムのオフショルダーワンピースを身に付けたテイラーは、クラッチバッグを持つように、子どもの頃に何度も見たという1作目『トイ・ストーリー』VHSを持参。トムはUSA Todayのインタビューで、テイラーのVHSにサインしたことを認め、「VHSの機材を持ってきたら、そっちにもサインすることが出来た。そうしたら、一緒にスミソニアン博物館に並んだかもしれないね、と彼女に言ったよ」と明かしている。
テイラーはその後、オスカー・デ・ラ・レンタの黄色いロングドレスに着替え、ブロンドの髪をゆるい三つ編みにアレンジ。ジョーン・キューザックが声を担当するカウガール人形・ジェシーをオマージュしたスタイルで、「I Knew It, I Knew You」など数曲を披露した。
さらに、シリーズの楽曲を手がけてきたランディ・ニューマンとともに「君はともだち」をデュエットし、それらの様子はピクサーの公式インスタグラムでも披露されている。
なおディスニー公式によると、テイラーは「この作品に、ほんの少しでも関わることができたことは私にとって本当に大きな意味があります。なぜなら『トイ・ストーリー』は、想像力と遊び心、いたずら心、ユーモア、笑い、そして悲しみが詰まった、本当に素晴らしい世界だからです。今こうしてこの世界に迎え入れてもらえたことは、とても感慨深いことなんです」と熱弁している。
引用：「Pixar」Instagram（＠pixar）
【動画】テイラー・スウィフト、『トイ・ストーリー５』ジェシー意識した三つ編みルックで歌唱
Peopleによると、現地時間6月9日、ロサンゼルスのエル・キャピタン・シアターにて『トイ・ストーリー５』のワールドプレミアが開催され、ウッディ役のトム・ハンクスやバズ・ライトイヤー役のティム・アレンら、オリジナルのボイスキャストとともに、「I Knew it, I Knew You」を書き下ろしたテイラーが来場したそう。
テイラーはその後、オスカー・デ・ラ・レンタの黄色いロングドレスに着替え、ブロンドの髪をゆるい三つ編みにアレンジ。ジョーン・キューザックが声を担当するカウガール人形・ジェシーをオマージュしたスタイルで、「I Knew It, I Knew You」など数曲を披露した。
さらに、シリーズの楽曲を手がけてきたランディ・ニューマンとともに「君はともだち」をデュエットし、それらの様子はピクサーの公式インスタグラムでも披露されている。
なおディスニー公式によると、テイラーは「この作品に、ほんの少しでも関わることができたことは私にとって本当に大きな意味があります。なぜなら『トイ・ストーリー』は、想像力と遊び心、いたずら心、ユーモア、笑い、そして悲しみが詰まった、本当に素晴らしい世界だからです。今こうしてこの世界に迎え入れてもらえたことは、とても感慨深いことなんです」と熱弁している。
引用：「Pixar」Instagram（＠pixar）