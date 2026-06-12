「愛人感」村重杏奈、色っぽショットに反響！ 「色気が溢れまくってる」「艶っぽいですなー」
元HKT48の村重杏奈さんは6月11日、自身のInstagramを更新。色っぽい雰囲気の自撮りショットを公開し、反響が寄せられました。
【写真】村重杏奈の色っぽショット
コメントでは「めっちゃ可愛い」「色気が溢れまくってる」「しげしげかわいいいいいいい」「愛人感」「艶っぽいですなー」「溶ける」「最高やて」など絶賛の声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】村重杏奈の色っぽショット
「溶ける」「最高やて」村重杏奈さんは「にゃ（猫の顔文字）」とつづり、3枚の写真を投稿。ホテルの一室のような場所で撮影されたセルフィーです。無造作なヘアスタイルやノースリーブのトップス、濃い目のメイクが色っぽく、大人の魅力にあふれています。
「村重的、奇跡の1枚」公開6日には「村重的、奇跡の1枚」とつづり、ソロショットを公開。ホルターネックトップスを着用し、脇を大胆に見せるポーズをとっています。ファンからは「奇跡おこらんくても可愛いですやん！」「あざとい(笑)」「本人的には奇跡でも、見てるこっちはいつも可愛いって思ってるよ」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)