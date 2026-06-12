HEY-SMITH主催＜ハジマザ＞日割り決定。さらに＜HAZIMAZA EXTRA SHOW＞開催決定
HEY-SMITHが主催する野外フェス＜OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026＞の全出演者日割りが発表された。
＜OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026＞は、10月24日・25日に大阪・泉大津フェニックスにて2日間に渡り開催されるHEY-SMITH主催の野外フェス。
初日となる10月24日には、マキシマム ザ ホルモン、THE ORAL CIGARETTES、10-FEET、2025年に10年振りとなるライブ活動をしたSNAIL RAMP、そして、HEY-SMITHとのスプリット作品『Unity』をリリースするUSのレジェンドスカパンクバンド・Less Than Jake、HEY-SMITHとオーストラリアツアー等を一緒に回ったVoodoo Glow Skullsが出演する。
2日目となる25日には、coldrain、MAN WITH A MISSION、04 Limited Sazabys等が出演。
チケットはオフィシャル4次先行がスタートし、6月21日までの申込となっている。
さらに、10月20日Zepp Hanedaにて＜HAZIMAZA EXTRA SHOW＞の開催も決定。＜OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026＞にも出演する、Less Than Jake、Voodoo Glow Skullsが登場。USのレジェンドスカパンクバンドたちとの共演がいち早く体感できる。
＜HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026＞
日時：2026年10月24日(土)・25日(日)
会場：大阪・泉大津フェニックス
出演者：
HEY-SMITH(両日出演) / Age Factory / coldrain / dustbox / FOMARE / Hump Back / KUZIRA / Less Than Jake(US) / locofrank / Maki / MAN WITH A MISSION / MONGOL800 / RAZORS EDGE / ROTTENGRAFFTY / SCAFULL KING / SHADOWS / SHANK / SNAIL RAMP / THE ORAL CIGARETTES / Voodoo Glow Skulls(US) / ハルカミライ / マキシマム ザ ホルモン / 山嵐 / 04 Limited Sazabys / 10-FEET
GOOD SKATES(両日出演)・R藤本(両日出演)
・チケットオフィシャル3次先行 (抽選)：5月15日(金)19:00〜5月24日(日)23:59
https://eplus.jp/ohmf2026/
・HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026 特設サイト
https://haziketemazare.com/2026/
＜HAZIMAZA EXTRA SHOW＞
日時：2026年10月20日(火)
会場：Zepp Haneda
時間：開場17:30 / 開演18:30
出演者： HEY-SMITH / Less Than Jake(US) / Voodoo Glow Skulls(US)
チケット前売り：5,000円
チケットオフィシャル1次先行：6月12日(金)19:00〜6月21日(日)23:59
https://eplus.jp/heysmith/
HEY-SMITH×Less Than Jake
Split EP「Unity」
・通常盤 / 2,200円(税込)
・Tシャツ付予約生産限定盤（Tシャツサイズ：Kids / S / M / L / XL / XXL ) / 5,500円(税込)
※予約受付期間：5月17日(日)迄
[収録曲]
01：Voodoo Go To Zoo / HEY-SMITH
02：Scatter The Ashes / Less Than Jake
03：Blooming In Your Heart / HEY-SMITH
04：Just Let Me Know / Less Than Jake
05：Proud And Loud（Rerecording）/ HEY-SMITH
06：61 Seconds / Less Than Jake
・CD予約：https://lnk.to/Unity_CD
・Pre-Add / Pre-save：https://lnk.to/Unity_st
・LP盤：10月頃に輸入盤として発売予定/詳細後日発表
Cover Art : DRAGON76（https://www.dragon76art.com/）
＜HEY-SMITH 20th ANNIVERSARY「ALL OVER JAPAN TOUR」＞
2026年
7月22日(水) 横浜BAY HALL OPEN / START 17:30 / 18:30 チケットソールドアウト
w / キュウソネコカミ
7月24日(金) 郡山HIPSHOT JAPAN OPEN / START 17:30 / 18:30 チケットソールドアウト
w / キュウソネコカミ
8月3日(月) 宇都宮HEAVEN’S ROCK OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / MAYSON’s PARTY
8月4日(火) 水戸LIGHT HOUSE OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / MAYSON’s PARTY
8月6日(木) 千葉LOOK OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / MAYSON’s PARTY
8月10日(月) 東京ガーデンシアター / START 17:00 / 18:00
w / 10-FEET / coldrain ※
8月11日(火・祝) 東京ガーデンシアター / START 16:00 / 17:00
w / SHANK / KUZIRA ※
8月19日(水) 滋賀 U☆STONE OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / GOOD4NOTHING
8月20日(木) 岐阜 club-G OPEN / START 17:30 / 18:30 チケットソールドアウト
w / GOOD4NOTHING
9月8日(火) 長野CLUB JUNK BOX OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / SHANK
9月10日(木) 富山SOUL POWER OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / SHANK
9月11日(金) 金沢EIGHT HALL OPEN / START 17:30 / 18:30 チケットソールドアウト
w / SHANK
9月16日(水) 甲府CONVICTION OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / GUMX
9月17日(木) 熊谷HEAVEN’S ROCK OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / GUMX
9月25日(金) Zepp Sapporo OPEN / START 17:30 / 18:30 チケットソールドアウト
w / 04 Limited Sazabys
9月27日(日) 新潟LOTS OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / 04 Limited Sazabys
10月11日(日) 名古屋COMTEC PORTBASE OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / ENTH
10月12日(月・祝) 福井県県民ホール OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / ENTH
11月14日(土) 仙台GIGS OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / ハルカミライ
11月15日(日) 高崎芸術劇場 スタジオシアター OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / ハルカミライ
11月26日(木) 清水SOUND SHOWER ark OPEN / START 17:30 / 18:30 チケットソールドアウト
w / dustbox
11月28日(土) 佐賀GEILS OPEN / START 17:30 / 18:00 チケットソールドアウト
w / THE ORAL CIGARETTES
11月29日(日) Zepp Fukuoka OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / THE ORAL CIGARETTES
2027年
1月9日(土) 高松オリーブホール OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / SiM
1月10日(日) 徳島市立文化センター 第2会議室 アクア・チッタ OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / SiM
1月12日(火) 松江AZTiC canova OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / FOMARE
1月13日(水) 米子AZTiC laughs OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / FOMARE
1月16日(土) 和歌山 SHELTER OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / Maki
1月17日(日) 奈良 EVANS CASTLE HALL OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / Maki
1月19日(火) 松阪 M’AXA OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / The Suicide Machines (from US)
1月20日(水) 京都 FANJ OPEN / START 17:30 / 18:30 チケットソールドアウト
w / The Suicide Machines (from US)
1月22日(金) なんばHatch OPEN / START 17:30 / 18:30 チケットソールドアウト
w / My Hair is Bad
2月6日(土) 広島CLUB QUATTRO OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / KUZIRA
2月7日(日) 山口RISING HALL OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / KUZIRA
2月9日(火) 長崎アストロスペース OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / KUZIRA
2月11日(木・祝) 大分DRUM Be-0 OPEN / START 17:30 / 18:00 チケットソールドアウト
w / ヤバイTシャツ屋さん
2月13日(土) 鹿児島CAPARVO HALL OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / ヤバイTシャツ屋さん
2月14日(日) 熊本B.9 V1 OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / ヤバイTシャツ屋さん
2月16日(火) 宮崎LAZARUS OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / Dizzy Sunfist
2月18日(木) 岡山YEBISU YA PRO OPEN / START 17:30 / 18:30 チケットソールドアウト
w / Dizzy Sunfist
3月4日(木) 神戸VARIT. OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / JUNKY58%
3月6日(土) 高知CARAVAN SARY OPEN / START 17:30 / 18:00 チケットソールドアウト
w / ROTTENGRAFFTY
3月7日(日) 松山WstudioRED OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / ROTTENGRAFFTY
3月11日(木) 秋田Club SWINDLE OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / SHADOWS
3月13日(土) 青森Quarter OPEN / START 17:30 / 18:00 チケットソールドアウト
w / SHADOWS
3月14日(日) 盛岡CLUB CHANGE WAVE OPEN / START 17:30 / 18:00 チケットソールドアウト
w / SHADOWS
3月16日(火) 山形ミュージック昭和Session OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / SHADOWS
3月27日(土) 桜坂セントラル OPEN / START 16:30 / 17:00 チケットソールドアウト
w / 山嵐
3月31日(水) 豊中LIVE HOUSE LIP2nd OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / EGG BRAIN
※8月10日(月)、11日(火・祝) 東京ガーデンシアター公演
チケット：アリーナスタンディング8,500円（税込） / スタンドA指定席7,500円（税込）/スタンドB指定席7,000円（税込）
一般発売中：https://eplus.jp/heysmith_AOJ47tour/
関連リンク
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