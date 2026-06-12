『トイ・ストーリー５』はジェシーが大活躍！ 彼女の心の傷と経験が物語の大きなカギに
カウボーイ人形のウッディとスペース・レンジャーのフィギュア バズ・ライトイヤーの名コンビで知られる『トイ・ストーリー』シリーズだが、最新作で物語の中心を担う重要なキャラクターのひとりが、カウガール人形のジェシーだ。『トイ・ストーリー２』（2000）で初登場して以来、ウッディやバズとともに多くの困難を乗り越えてきたジェシー。最新作では、ウッディから託された“保安官”としての責任を胸に、友達作りに悩むボニーの幸せのため立ち上がる。そんなジェシーのこれまでの活躍を振り返ろう。（以下、シリーズのネタバレを含みます）
【写真】『トイ・ストーリー５』新たな敵リリーパッドをにらむジェシー
ジェシーが初めて登場したのは『トイ・ストーリー２』。テレビ番組『ウッディのラウンドアップ』でウッディの仲間として登場した彼女は、明るく元気な性格の持ち主だが、その心には深い傷を抱えていた。かつての持ち主だった少女エミリーと幸せな時間を過ごしていたものの、成長したエミリーに遊んでもらえなくなり、やがて箱の中へしまわれ捨てられてしまう…。その経験から、ジェシーは再び誰かに捨てられてしまうことを何よりも恐れるようになっていた。子どもから愛された記憶があるからこそ、その幸せを失うことへの恐怖を誰よりも強く抱えているジェシーの切ない物語は、多くの観客の心をつかんだ。
その後ジェシーはウッディやバズとともにアンディのおもちゃの仲間となり、『トイ・ストーリー３』（2010）ではウッディやバズたちと共に絶体絶命の危機を乗り越える。成長したアンディとの切なくも温かい別れに直面しながらも、仲間たちを支え続けたジェシー。そしてアンディからボニーへとおもちゃたちが託されたことで、ジェシーは再び誰かに愛される喜びを取り戻していく。
そして『トイ・ストーリー４』（2019）では、おもちゃとしての生き方を見つめ直したウッディが、ボニーの部屋を離れる決断を下す。その時ウッディが自らの保安官バッジを託した相手こそがジェシーだった。長年おもちゃたちを導いてきたウッディから信頼を託されたジェシーは、ボニーの部屋の新たなリーダーとしてボニーの成長を見守る存在となったのだ。
そして最新作となる『トイ・ストーリー５』では、最先端タブレット＜リリーパッド＞の登場で史上最大のピンチに直面するおもちゃたちのリーダーとして奮闘する中で、ジェシーの心に深く刻まれた悲しい過去と向き合うことになる。
『トイ・ストーリー５』で監督を務めるアンドリュー・スタントンは、最新作でジェシーにスポットライトを当てた理由について、「彼女には大きなトラウマがあって、本当にいろいろなことを経験してきました。僕たちはウッディと共に心の旅をしてきましたが、同時にジェシーにももっと語られるべき物語があると感じていました」と説明した。
さらにスタントンは、「現実の世界でも、チームのリーダーは時の流れとともに変わっていくもので、おもちゃの世界も同じです。ウッディは持ち主の手を離れる悲しみを乗り越えたからこそ、ジェシーにバッジを渡してボニーの世界の責任を託したのです」と語り、これまで描かれてきたジェシーの心の傷や経験が、最新作で物語の大きなカギを握ることを明かした。
共同監督のケナ・ハリスもまた、「ジェシーは本当に楽しいキャラクターです。彼女はウッディとは違う形で問題を解決します。ジェシーと一緒にもっと新しいことがたくさんできると感じたのです。彼女が中心になることで、おもちゃと子どもの関係を新しい視点から見たり、新しいアイデアを出してきたりすることができると思いました」と語っている。ウッディとは異なる個性を持つジェシーだからこそ描ける、新たな『トイ・ストーリー』の物語にも期待が高まるばかりだ。
そしてシリーズ最新作となる『トイ・ストーリー５』では、子どもたちがおもちゃではなくスマホやタブレットに夢中になる現代が舞台となる。本当はまだまだおもちゃで遊びたいけれど、タブレットに夢中な周囲の子どもたちと話が合わず友達ができなくて悩むボニーと、彼女を心配しているおもちゃたち。そんなある日、両親からのプレゼントでボニーの部屋に最先端タブレット＜リリーパッド＞が現れたことで日常が一変！ 周囲の子どもたちと同じように画面の中の世界へ夢中になっていくボニーの姿を前に、おもちゃたちはかつてない危機に直面する。
そんな一大事に、ジェシーのSOSを受けたウッディが再び仲間たちのもとへ駆けつける。久々の再会を果たしたジェシーとウッディとバズたちは、再び肩を並べて“デジタル”という史上最大の脅威に立ち向かう。変わりゆく時代の中で、おもちゃにできる本当の役割とは…？ 子どもたちとおもちゃとの絆を描き続けてきた『トイ・ストーリー』が出す＜究極の答え＞に期待がかかる。
アニメ映画『トイ・ストーリー5』は、7月3日より全国公開。
ジェシーが初めて登場したのは『トイ・ストーリー２』。テレビ番組『ウッディのラウンドアップ』でウッディの仲間として登場した彼女は、明るく元気な性格の持ち主だが、その心には深い傷を抱えていた。かつての持ち主だった少女エミリーと幸せな時間を過ごしていたものの、成長したエミリーに遊んでもらえなくなり、やがて箱の中へしまわれ捨てられてしまう…。その経験から、ジェシーは再び誰かに捨てられてしまうことを何よりも恐れるようになっていた。子どもから愛された記憶があるからこそ、その幸せを失うことへの恐怖を誰よりも強く抱えているジェシーの切ない物語は、多くの観客の心をつかんだ。
その後ジェシーはウッディやバズとともにアンディのおもちゃの仲間となり、『トイ・ストーリー３』（2010）ではウッディやバズたちと共に絶体絶命の危機を乗り越える。成長したアンディとの切なくも温かい別れに直面しながらも、仲間たちを支え続けたジェシー。そしてアンディからボニーへとおもちゃたちが託されたことで、ジェシーは再び誰かに愛される喜びを取り戻していく。
そして『トイ・ストーリー４』（2019）では、おもちゃとしての生き方を見つめ直したウッディが、ボニーの部屋を離れる決断を下す。その時ウッディが自らの保安官バッジを託した相手こそがジェシーだった。長年おもちゃたちを導いてきたウッディから信頼を託されたジェシーは、ボニーの部屋の新たなリーダーとしてボニーの成長を見守る存在となったのだ。
そして最新作となる『トイ・ストーリー５』では、最先端タブレット＜リリーパッド＞の登場で史上最大のピンチに直面するおもちゃたちのリーダーとして奮闘する中で、ジェシーの心に深く刻まれた悲しい過去と向き合うことになる。
『トイ・ストーリー５』で監督を務めるアンドリュー・スタントンは、最新作でジェシーにスポットライトを当てた理由について、「彼女には大きなトラウマがあって、本当にいろいろなことを経験してきました。僕たちはウッディと共に心の旅をしてきましたが、同時にジェシーにももっと語られるべき物語があると感じていました」と説明した。
さらにスタントンは、「現実の世界でも、チームのリーダーは時の流れとともに変わっていくもので、おもちゃの世界も同じです。ウッディは持ち主の手を離れる悲しみを乗り越えたからこそ、ジェシーにバッジを渡してボニーの世界の責任を託したのです」と語り、これまで描かれてきたジェシーの心の傷や経験が、最新作で物語の大きなカギを握ることを明かした。
共同監督のケナ・ハリスもまた、「ジェシーは本当に楽しいキャラクターです。彼女はウッディとは違う形で問題を解決します。ジェシーと一緒にもっと新しいことがたくさんできると感じたのです。彼女が中心になることで、おもちゃと子どもの関係を新しい視点から見たり、新しいアイデアを出してきたりすることができると思いました」と語っている。ウッディとは異なる個性を持つジェシーだからこそ描ける、新たな『トイ・ストーリー』の物語にも期待が高まるばかりだ。
そしてシリーズ最新作となる『トイ・ストーリー５』では、子どもたちがおもちゃではなくスマホやタブレットに夢中になる現代が舞台となる。本当はまだまだおもちゃで遊びたいけれど、タブレットに夢中な周囲の子どもたちと話が合わず友達ができなくて悩むボニーと、彼女を心配しているおもちゃたち。そんなある日、両親からのプレゼントでボニーの部屋に最先端タブレット＜リリーパッド＞が現れたことで日常が一変！ 周囲の子どもたちと同じように画面の中の世界へ夢中になっていくボニーの姿を前に、おもちゃたちはかつてない危機に直面する。
そんな一大事に、ジェシーのSOSを受けたウッディが再び仲間たちのもとへ駆けつける。久々の再会を果たしたジェシーとウッディとバズたちは、再び肩を並べて“デジタル”という史上最大の脅威に立ち向かう。変わりゆく時代の中で、おもちゃにできる本当の役割とは…？ 子どもたちとおもちゃとの絆を描き続けてきた『トイ・ストーリー』が出す＜究極の答え＞に期待がかかる。
アニメ映画『トイ・ストーリー5』は、7月3日より全国公開。