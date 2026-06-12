『いびってこない義母と義姉』7月8日放送 PV解禁で豪華な追加キャスト3人発表
アニメ『いびってこない義母と義姉』が、7月8日よりtvkテレビ神奈川・テレ玉・チバテレほかにて放送されることが決定した。メインPVが公開され、OPテーマをLia、EDテーマをAVAM(アベアム)が担当し、さらに、追加キャスト3人も発表された。
【動画】公開された『いびってこない義母と義姉』PV
『いびってこない義母と義姉』は、母の死をきっかけに名家・鴻蔵家に引き取られた少女・中村美冶が、妾の子である自分への酷い仕打ちを覚悟していたが…恐ろしいはずの義母と義姉は「いびってこない」！？優しくて温かい 新しい家族との日々が心にしみるハートフルギャップコメディ。
鴻蔵家の義姉・まりかとありさの従姉妹・鴻蔵弥栄子役を根本京里、鴻蔵家のメイド長・名護役を内山夕実、鴻蔵家の新人メイド・三ツ矢役をM・A・Oが務める。
◆キャスト
中村美冶：鈴木日菜
鴻蔵てる：くじら
鴻蔵まりか：芹澤優
鴻蔵ありさ：貫井柚佳
グングニル：麦穂あんな
鴻蔵弥栄子：根本京里
名護：内山夕実
三ツ矢：M・A・O
◆放送・配信情報
2026年7月8日(水)放送スタート
7月8日(水)23:30〜tvkテレビ神奈川・テレ玉・チバテレ放送開始
7月10日(金)26:23〜MBSにて放送開始
7月12日(日)10:30〜TOKYO MXにて放送開始
7月12日(日)25:00〜BS朝日にて放送開始
【動画】公開された『いびってこない義母と義姉』PV
『いびってこない義母と義姉』は、母の死をきっかけに名家・鴻蔵家に引き取られた少女・中村美冶が、妾の子である自分への酷い仕打ちを覚悟していたが…恐ろしいはずの義母と義姉は「いびってこない」！？優しくて温かい 新しい家族との日々が心にしみるハートフルギャップコメディ。
◆キャスト
中村美冶：鈴木日菜
鴻蔵てる：くじら
鴻蔵まりか：芹澤優
鴻蔵ありさ：貫井柚佳
グングニル：麦穂あんな
鴻蔵弥栄子：根本京里
名護：内山夕実
三ツ矢：M・A・O
◆放送・配信情報
2026年7月8日(水)放送スタート
7月8日(水)23:30〜tvkテレビ神奈川・テレ玉・チバテレ放送開始
7月10日(金)26:23〜MBSにて放送開始
7月12日(日)10:30〜TOKYO MXにて放送開始
7月12日(日)25:00〜BS朝日にて放送開始
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