欧州株 大幅高で取引開始、米国とイランの攻撃の応酬停止で
欧州株 大幅高で取引開始、米国とイランの攻撃の応酬停止で
東京時間16:52現在
英ＦＴＳＥ100 10391.12（+87.24 +0.85%）
独ＤＡＸ 24586.36（+376.65 +1.56%）
仏ＣＡＣ40 8313.75（+112.95 +1.38%）
スイスＳＭＩ 13653.46（+123.81 +0.92%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:52現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50898.00（+23.00 +0.05%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7389.00（-7.00 -0.09%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29357.75（-107.00 -0.36%）
東京時間16:52現在
英ＦＴＳＥ100 10391.12（+87.24 +0.85%）
独ＤＡＸ 24586.36（+376.65 +1.56%）
仏ＣＡＣ40 8313.75（+112.95 +1.38%）
スイスＳＭＩ 13653.46（+123.81 +0.92%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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東京時間16:52現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50898.00（+23.00 +0.05%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7389.00（-7.00 -0.09%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29357.75（-107.00 -0.36%）