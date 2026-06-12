欧州株　大幅高で取引開始、米国とイランの攻撃の応酬停止で
東京時間16:52現在
英ＦＴＳＥ100　 10391.12（+87.24　+0.85%）
独ＤＡＸ　　24586.36（+376.65　+1.56%）
仏ＣＡＣ40　 8313.75（+112.95　+1.38%）
スイスＳＭＩ　 13653.46（+123.81　+0.92%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:52現在
ダウ平均先物JUN 26月限　50898.00（+23.00　+0.05%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7389.00（-7.00　-0.09%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　29357.75（-107.00　-0.36%）