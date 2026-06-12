おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』が2026年7月3日（金）に公開！

この度、バズやカウガール人形ジェシーらおもちゃたちの前に、“デジタルの脅威”がやってくる本編シーンが解禁！

最先端タブレット＜リリーパッド＞（声：広瀬アリス）はおなかのスクリーンで何でもすぐに検索でき、スペイン語もラップも堪能な、子どもたちに大人気のデジタル機器。

おもちゃたちの存在に危機が訪れるが、「トイ・ストーリー」らしいユニークさ満載で描くワンシーンとなっています。

ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』本編シーン解禁

解禁された映像は、ジェシーが新たなライバルとして登場したリリーパッドに“ボニーの部屋のルール”を教えようとするシーン。

バズやジェシー、リリーパッドの持ち主であるボニーは、おもちゃで遊ぶのが大好きで想像力豊かな少女。

しかし、タブレットに夢中な周りの子たちと話が合わず、友達づくりに悩んでいました。

そんなボニーに友達ができるようジェシーらおもちゃたちは毎日奮闘してきたのですが、両親からのプレゼントとしてリリーパッドが現れてから日常が一変！

ボニーはおもちゃで遊びたい気持ちにフタをして、他の子どもと同じようにデジタルのおもちゃに夢中になっていく…。

そんな状況に危機を感じたジェシーはボニーの部屋のリーダーとしてリリーパッドと話し合うことに。

しかし、ジェシーにお構いなしのリリーパッドは、「脅かす気はなかったの、スリープモードだっただけ。知らない？」、「さて、充電器に乗って少しリフレッシュしなきゃ〜」と聞く耳を持たず、なんとおなかのスクリーンでSNSをチェック！

「話聞いてないでしょ！」と怒り心頭なジェシーに、リリーパッドは「とんでもない、ちゃんと聞いてた」とジェシーの言葉をスペイン語やラップで真似して歌うなど、ハイテク機能らしい挑発でおもちゃたちを圧倒。

バズやフォーキーらおもちゃたちはリリーパッドが繰り出したラップに思わずノリノリでダンスしてしまうが、おもちゃたちは“デジタル”という史上最大の脅威にどう立ち上がるのでしょうか。

スマホやタブレットが当たり前のこの時代に、おもちゃが子どものためにできる“本当の役割”とは―？“おもちゃと人間”の絆をテーマに描き続けてきたシリーズの集大成とも言うべき本作について、これまでのシリーズ全作品に携わってきたアンドリュー・スタントン監督は、「今の時代、子どもにとっておもちゃの存在感が薄れてきていて、もう電子機器のない子ども部屋はありません。こういう時代の変化は、おもちゃはもちろん、子ども自身にどんな影響を与えるのか？これは新しい『トイ・ストーリー』の映画で取り組む価値のあるテーマだと感じました。私たちはこのテーマに真剣に向き合い、これまで掘り下げてこなかった子ども時代の側面にも焦点を当てながら、『トイ・ストーリー』に期待される楽しさ、スリル、ユーモアをすべて盛り込みました」と、本作に込めた想いを語っています。

ローソン・ユナイテッドシネマ『トイ・ストーリー』特別企画

■オリジナル記念映像の上映

内容：30周年を記念した特別映像（30秒）を、全作品の本編上映直前に上映いたします。

期間：2026年6月12日（金）〜2026年8月6日（木）予定

場所：ローソン・ユナイテッドシネマ／ユナイテッド・シネマ／シネプレックスの全国38劇場、全スクリーン

■ポップコーンセットまたはコンボセットを購入の方にポストカードをプレゼント

内容：劇場売店にてポップコーンセットまたはコンボをご購入のお客様に、『トイ・ストーリー5』『モアナと伝説の海』のオリジナルポストカードセットをプレゼントいたします。

期間：2026年6月12日（金）〜なくなり次第終了

配布枚数：50万枚

場所：ローソン・ユナイテッドシネマ／ユナイテッド・シネマ／シネプレックスの全国38劇場

おもちゃたちの友情と冒険、そして持ち主である子どもたちとの絆を描き、世代を超えて全世界で愛されてきた「トイ・ストーリー」シリーズ。

大人へと成長していく子どもにとっておもちゃは大切な存在であり、おもちゃにとって大切なのは子どものそばにいること。

ディズニー＆ピクサーが原点に立ち返り製作する、全世界待望のシリーズ最新作『トイ・ストーリー５』は7月3日(金)に全国公開！

監督：アンドリュー・スタントン（「トイ・ストーリー」シリーズ、「ファインディング・ニモ」「ファインディング・ドリー」）

共同監督：ケナ・ハリス

製作：リンジー・コリンズ

全米公開日：6月19日

原題：Toy Story 5

日本公開：7月3日

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

声：唐沢寿明（ウッディ）、所ジョージ（バズ）、日下由美（ジェシー）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ）、竜星涼（フォーキー）ほか

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