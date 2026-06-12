【オーバンド×サンリオキャラクターズ缶】 6月27日発売 価格：各1,210円

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輪ゴムの「オーバンド」を製造する共和は、6月27日よりサンリオのキャラクターとコラボした「オーバンド×サンリオキャラクターズ缶」を発売する。価格は各1,210円。6月11日よりAmazonで予約注文を開始。6月19日より全国のロフトで先行発売する。

本製品は、輪ゴムの元祖「オーバンド」のパッケージ（缶）に、サンリオキャラクターのイラストが描かれた遊び心のあるコラボレーションデザインの輪ゴム。

ラインナップは「ハローキティ」、「シナモロール」、「マイメロディ」、「クロミ」の4種類。いずれもキャラクターをイメージしたカラーの透明感のあるシリコーン製輪ゴムが約120本入っている。

シリコーン製の輪ゴムは紫外線や熱に強く、劣化しにくいのが特徴。気になるゴム特有のにおいもなく、天然ゴムとは別のラインで生産しているため、天然ゴムアレルギーでも安心して使うことができる。

太さは一般的な輪ゴムの1.1mmよりも少し大きめの1.5mm幅。シリコーン製の輪ゴムは天然ゴムの輪ゴムほど伸びないため、「強く引っ張ると切れやすい」、「もう少し太かったら」という購買客の意見を採用したサイズとなっている。

缶は表面の光沢を抑えた高級感のあるマット仕上げ。キャラクターの部分にはツヤ加工を施すことでさりげないアクセントをプラスしている。

ラインナップ

ハローキティ：クリア × レッド × イエロー

シナモロール：クリア × ライトブルー

マイメロディ：クリア × ピンク

クロミ：ブラック × パープル

商品概要

商品名 ：オーバンド×サンリオキャラクターズ缶

商 品 ：シリコーン製輪ゴム／蝶番付きミニ缶

サイズ ：[輪ゴム] 番手＃16×1.5ｍｍ

内径：約38ｍｍ／折径：約60mm／幅：約1.5mm／厚さ：約1.1mm

[缶] 幅（W）92.5ｍｍ × 奥行（D）57ｍｍ × 高さ（Ｈ）48ｍｍ

内容量 ：30g（約120本）

販売価格：1,210円（税込）

材 質 ：[輪ゴム] シリコーンゴム ／[缶] スチール

原産国 ：日本（輪ゴム・缶ともに）

□Amazonのオーバンド商品ページ

【ハローキティ】【シナモロール】【マイメロディ】【クロミ】